V kole, po kterém se liga rozdělí do tří částí, na skupinu bojující o titul, část bojující o umístění a skupinu bojující o záchranu, se na postavení Jablonce nemohlo nic k lepšímu změnit. Výsledek zápasu v Ostravě potvrdil, že tým trenéra Petra Rady bude bojovat ve skupině o záchranu.

Protože se ale do ní budou počítat všechny získané body, bylo o co bojovat. Každý bod může rozhodnout o případné baráži, a té se jablonečtí fotbalisté rozhodně chtějí vyhnout. Jenže vstup do utkání jim nevyšel zcela podle představ a již v jedenácté minutě prohrávali, když si na přesný pas naběhl Buchta a lobem překonal brankáře Hanuše. Ten se vyznamenal o pár minut později, když reflexivně vyrazil hlavičku Smékala a zabránil tak dvoubrankovému vedení Baníku.

Baník, kterému se v minulých kolech příliš nedařilo, tentokrát udával tón hry a jablonecký gólman Hanuš musel být hodně pozorný. S postupujícím časem Jablonečtí hru trochu vyrovnali, do výraznější šance se ale nedostali. To domácí Baník si jednu výraznější vypracoval ve třicáté osmé minutě pěknou rychlou a kombinací. Zastavil ji však ofsajd. Do poločasu se tak skóre nezměnilo.

Ani úvod druhé půle nepřinesl změnu, Baník byl více na balonu, dostával se před branku hostí, ale výraznější šanci si nevypracoval. Jen ostřejších zákroků přibylo na obou stranách, a tak se v rukou rozhodčího objevily i žluté karty. A s postupujícím časem přišlo na řadu i střídání v obou týmech. Ani to ale nepomohlo a diváci se tak výraznějších šancí ani na jedné straně nedočkali, i když Baník měl několik slibných náznaků. Pět minut před koncem měl dobrou příležitost i hostující tým, po centru do šestnáctky střílel z dobré pozice Houska. Ale mířil vysoko nad. A když na druhé straně domácí Šin po kličce brankáři Hanušovi s přispěním teče jednoho z obránců Jablonce trefil jen břevno, skončil zápas jednobrankovým vítězstvím Baníku.

Pro jablonecké fotbalisty to znamená, že do bojů o záchranu vstoupí z šestadvaceti body ze třináctého místa a v sobotu 23. dubna nastoupí na domácím hřišti proti patnáctým Pardubicím.

FC Baník Ostrava : FK Jablonec 1 : 0 (1 : 0)

Branky: 11. D. Buchta (Fleišman)

Karty: 34. Ndefe (OVA), 49. Lischka (OVA), 64. Jaroň (OVA), 65. Fleišman (OVA) – 57. Surzyn (JAB), 63. V. Kadlec (JAB), 65. Houska (JAB), 68. Zelený (JAB)

FC Baník Ostrava: Laštůvka (C) – Ndefe, J. Pokorný, Lischka, Fleišman – Jaroň (71. Šín), Kaloč, Kuzmanović (64. Falta), Boula (64. Budínský), D. Buchta (80. Takács) – Smékal.

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Zelený, Krob (78. V. Kubista) – Považanec (C) – Malínský, Kratochvíl, Houska (84. D. Ikaunieks), Pilař (62. Černák) – Silný (62. V. Kadlec).

Rozhodčí: Batík – Pečenka, Arnošt