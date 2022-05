Domácí sice nevyužili svůj úvodní tlak a po čtvrthodině hry začala hrozit i Bohemka, ovšem ve 38. minutě poslal Severočechy do vedení krásnou střelou do šibenice Václav Pilař. Náskok domácích pak ještě mohl v úvodu druhé půle navýšit Malínský, jenž po chytré přihrávce Ikauniekse netrefil bránu. Do hry klokanů pak vnesli potřebný impuls střídající hráči, vyrovnání však nepřineslo ani několik střel mladého útočníka Koubka. Když už se zdálo, že Bohemians míří do baráže a Jablonec k záchraně, srovnal z poslední akce duelu Hronek.