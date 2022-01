Úvod druhé půle patřil jasně hráčům FK, kteří svojí momentální herní převahu dokázali přetavit v další góly. Nejprve v 50. minutě centrovaný balon z pravé strany prodloužil Ikaunieks ke vzdálenější tyči kde ho číhající Malinský protlačil do sparťanské branky - 2 : 0. Poté přišly dvě šance Vaníčka, ale jeho střely branku netrefily. Potom se ocitl sám na značce pokutového kopu útočník Sparty, jeho rána šla nad břevno jablonecké branky.

O chvilku později se ale skóre změnilo a FK svůj náskok navýšil, když přesným střelcem byl Ikaunieks. V 57. minutě byl stav 3 : 0 a zdálo se, že jde o jednoznačnou záležitost Jablonce. Jenže tomu tak nebylo. O čtyři minuty později Sparta Dudlem snížila a dostala se do hry. Jablonečtí jakoby se zalekli, přenechali iniciativu Pražanům a ti pak přidali v 70. minutě zápasu další branku. Trefil se Žížala a hrači Jablonce se začali bát o výsledek. Nakonec ale utkání přece jen dotáhli do vítězného konce.

Jablonecký kouč Petr Rada hodnotil utkání následujícími slovy. „Některé věci tam byly poměrně dobré. Ale to, co nás trápí, se nám stále opakuje. Vedeme 3:0 a místo abychom to dohráli, tak si necháme dát zase zbytečné dva góly. U těch inkasovaných branek jsme to mohli řešit úplně jinak a jednoduše. Směrem dopředu tam bylo dost dobrých věcí, ale směrem dozadu jsme udělali opět zbytečné chyby,“ připustil Rada. Jablonecký kouč od začátku zimní přípravy využívá u mužstva služeb nové tváře v realizačním týmu v podobě Tomáše Čížka. „Tomáš dělá vedoucího mužstva a zároveň asistenta, připravuje například standardní situace a další věci. U něj je jedna velká výhoda podobně jako u Zdeňka Kluckého, že ligu hrál, byl venku a ví, jak to chodí. Podobnou roli Tomáš zastával i u B týmu, takže v tom není žádný problém. Teď se to vyměnilo, Zdeněk šel k mládeži a Číža nastupuje místo něj, dobré pro něj je, že zároveň studuje trenérskou licenci,“ dodal Rada.

Další zápas našeho týmu je na programu opět v rámci pražského turnaje, tentokrát v sobotu proti Bohemians 1905.

FK Jablonec : AC Sparta Praha B 3 : 2 ( 1 : 0 )



Branky: 28. Malínský, 50. Malínský, 57. Ikaunieks – 60. Dudl, 70. Žížala



FK Jablonec: Vajner – Surzyn, Kubista, Štěpánek, Holík – Hübschman – Nykrín, Smejkal, Vaníček, Malínský (83. Ali-Abubakar) – Ikaunieks.



AC Sparta Praha B: Kotek (46. Benada) – Borkovec (46. Tvaroh), Gelashvilli (46. Šimáček), Horák (46. Dudl), Krajinský (46.Piško) – Gedeon (46. Večerka), Ryneš (46. Šilhart), Vydra (46. Jonáš) – Turyna (46. Schánělec), Kozák (46. Žížala), Patrák (46. Chervak).