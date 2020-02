Jeřábek je z přesunu pod Ještěd nadšený. „Na Krobíka se moc těším. Byl jsem s ním v Teplicích tři a půl roku a něco jsme tam spolu odkopali. Jsem rád, že budeme hrát zase spolu,“ svěřil se Jeřábek, který v Jablonci podepsal smlouvu na do konce června 2022.

Šestadvacetiletý stoper přišel do Teplic v lednu 2016 a v severočeském mužstvu si vydobyl místo v základní jedenáctce. Na podzim ho přibrzdilo zranění kolena a zasáhl jen do deseti utkání nejvyšší soutěže. Když poté dostal od trenér Hejkala šanci v utkání s Baníkem Ostrava, nebyl s jeho výkonem kouč mužstva z lázeňského města spokojený. Na jeho místě dostal přednost mladý Knapík. „Michal mi řekl, že nemůže hrát, že se necítí. Knapík se pak chytl, bylo by vůči němu nefér stavět Jeřábka. Michal se pak urazil,“ komentoval Hejkal podzimní story.

Jeřábek dlouhodobě se „Skláři“ odmítal prodloužit smlouvu, která by mu skončila po letošní sezoně. Po konci podzimu byl jako neperspektivní přeřazený do třetiligové rezervy. Proti tomu se ohradil na sociálních sítích, považoval to za trest. „Nejde o trest. Nechce ale v Teplicích být, jiní ano. Plníme mu smlouvu, jen nehraje za áčko, netrénuje s ním,“ líčil ředitel klubu Petr Hynek na začátku zimní přípravy.

Jeřábek dal minulý týden prostřednictvím své právní zástupkyně výpověď ze smlouvy v Teplicích. To už měl podepsáno v Jablonci. Klub poté hráče vyzval, aby dál pokračoval v plnění platného kontraktu. Do hry vstoupila Fotbalová asociace, která smlouvu zrušila. To se však vedení teplického klubu nelíbí, podle něj mu plnilo smlouvu bez omezení. „Budeme to právně řešit, bereme to jako nebezpečný precedens,“ uvedl manažer marketingu a PR FK Teplice Martin Kovařík.

„Příchod do Jablonce je pro mě velký krok vpřed. V tak velkém klubu jsem ještě nepůsobil. Je to klub, co má ty nejvyšší ambice a každoročně útočí na evropské poháry. V posledních letech se to Jablonci úspěšně daří,“ řekl pro klubový web. Pro portál Bez frází ale tvrdil v listopadu minulého roku něco jiného. „Mám za to, že když nejste ve Spartě, Plzni nebo Slavii, je v Česku skoro jedno, za koho hrajete. Svým způsobem totiž může v dané sezoně překvapit a hrát o zbylá evropská místa kdokoliv. Já chci proto zkusit něco úplně jiného."

Michal Jeřábek má na kontě 127 ligových zápasů a pět gólů.