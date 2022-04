Při pohledu na soupeře jabloneckých borců se to nezdá moc reálné, i když možné je všechno. Kromě Zlína na FK ještě čeká doma Slavia a poslední zápas v Ostravě. Nejdůležitější však v tuto chvíli je naplno bodovat v utkání se Zlínem a snažit se vybojovat co nejlepší pozici a nejvíc bodů do dalších duelů ve skupině o záchranu.

Skupina o záchranu se hraje jednokolově, každý s každým, body ze základní části zůstávají. Po odehrání těchto zápasů pak poslední tým sestupuje, mužstva na čtrnáctém a patnáctém místě hrají baráž s druhým a třetím týmem Fortuna národní ligy.

A baráž, to je to, čemu se jablonečtí fotbalisté zcela jistě chtějí vyhnout. Pravda, pozici nemají nejjednodušší, na své nejbližší pronásledovatele a čtrnácté místo mají pouze jednobodový náskok. Také los do závěrečných kol nemají lehký. Slávie bojuje o titul. A v Ostravě to nikdy nebylo jednoduché.

O to důležitější pak je zisk tří bodů z utkání se Zlínem. Všichni věříme, že jablonečtí borci nechají na trávníku všechno a že body za vítězství v neděli (10. 4. v 16 hodin) získají a udělají tak první důležitý krok k tomu, aby se vyhnuli baráži.

Proto by si také zasloužili, aby je v jejich boji přišlo podpořit široké pole fanoušků a Střelnicí zaznělo známé „zelená – „bílá“ . A aby tomu tak bylo i v dalších kláních ve skupině bojující o záchranu. I to napomůže, aby z ní pak Jablonečtí vyšli jako nejúspěšnější celek!