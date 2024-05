V dalším utkání skupiny o záchranu ve FORTUNA:LIZE nastupovali jablonečtí fotbalisté proti Pardubicím. Oba týmy měly před utkáním shodný bodový zisk a matematika hovořila jasně – ten kdo vyhraje, je zachráněný! S tímto vědomím obě mužstva nastoupila do zápasu a již v úvodu přišly i šance. V závěru byli ale šťastnější Jablonečtí, vyhráli 3:0.

Jablonec - Pardubice | Foto: Deník/Dagmar Březinová

První šance byla domácích, hlavička Hollého ale postrádala razanci. O chvilku později pak tutovku hostí spálil Daněk, který brankářem vyražený míč z jasné pozice poslal do tyče domácí branky. Po úvodní pětiminutovce se pak hra trochu zklidnila a velké vzrušení přišlo až o dvacet minut později. To domácí zachránil od pohromy Kratochvíl, který střelu Kissiedeua vyhlavičkoval z brankové čáry. Iniciativa poté více patřila Pardubicím, domácí borci jako by nestíhali a ve hře dopředu byli neškodní. A domácí fandové, podobně jako v utkání s Karvinou, začínali na své borce pískat. Do výraznějších šancí se nedostali ale ani hosté, a tak se šlo do kabin za stavu 0 : 0.

Velké vzrušení pak přinesla 51. minuta. To Daňkova střela trefila v pokutovém území ruku domácího beka a sudí nařídil pokutový kop. Ten ale po zásahu VARu a přezkumu u videa odvolal! O chvilku později se málem radovali Jablonečtí, radost jim překazil gólman hostí Kinský, který zlikvidoval Polidarovu hlavičku. V 64. minutě se ale už domácí radovali doopravdy. A tím, kdo je poslal do vedení, byl Polidar. Jablonečtí zabrali a odměna přišla o chvilku později. V 78. minutě poslal Náprstek centr přesně na Kratochvíla a ten se zblízka nemýlil - 2 : 0. Záchrana byla téměř jistá a fanoušci svým borcům odpustili. Mohlo však přijít drama, to však nepřipustil domácí brankář Fendrich, který zlikvidoval pokus hostujícího Patráka. A v 87. minutě pak přišla definitiva pro domácí, když po křídle unikl Náprstek a třetí brankou v síti hostí uzavřel zápasové skóre. Jablonečtí si tak zajistili účast i v příštím ročníku FORTUNA LIGY.

Dál to bude hlavně o psychice, řekl trenér Jablonce Látal

Hostující kouč Radoslav Kováč byl z porážky a výsledku z jablonecké Střelnice zklamaný. „Přitom první poločas to byl vyrovnaný zápas. Vypadli nám hráči, proto jsme hráli dnes na tři stopery. První půli nám to tak nějak fungovalo. Neproměnili jsme své šance a druhý poločas jsme propadli ve vápně. Nenabírali jsme dobře hráče soupeře. Dostali jsme laciné góly a nakonec prohráli 0:3. Není potřeba si nic nalhávat, ten zápas jsme nezvládli. Čeká nás nedělní bitva, musíme zachovat klid, hrajeme doma a potřebujeme to zvládnout za každou cenu. Věřím, že to zvládneme a dotáhneme to do úspěšného konce v neděli,“ konstatoval trenér Pardubic.

To domácí kouč Radoslav Látal cítil po vítězství svých barev a definitivní záchraně úlevu. „Celý průběh prvního poločasu nebyl dobrý. Vázla nám kombinace, jako bychom byli ospalí. Spokojeni jsme tam rozhodně být nemohli. Pak jsme se trochu probrali, pomohla nám k tomu vedoucí branka. Jako by nás ten gól uklidil a dokráčeli jsme k vítězství,“ uvedl k zápasu jablonecký kouč. I jeho překvapil moment, kdy si brankář Fendrich odběhl do šaten vyměnit kontaktní čočku. „To byla opravdu zajímavá rarita. Nevěděl jsme ani, že se to může. Když běžel ze hřiště, tam už jsme o tom věděli. Vše dopadlo dobře, ale tohle jsem zažil prvně,“ řekl ke kurióznímu momentu kouč Jablonce.

Jablonec si může vydechnout, dvě kola před koncem je definitivně zachráněn.

„Je to samozřejmě velká úleva, ale jen slabá náplast na to, co jsme měli v plánu. Cíle jsme nesplnili a nebylo to dobré. Vše ovlivnil začátek sezony, těžké rozlosování, tři zápasy venku a pak těžké zápasy doma. Do toho přišla zranění, bylo to jak na houpačce. To všechno tu sezonu ovlivnilo. Na tuhle sezonu musíme zapomenout. Budeme chtít posilnit kádr a lépe se připravit na další sezonu,“ dodal Látal.

FK Jablonec : FK Pardubice 3 : 0 (0 : 0)

Branky: 64. Polidar, 78. Kratochvíl, 87. Náprstek