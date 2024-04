FORTUNA:LIGA nepřinesla v dalším kole na jabloneckou Střelnici žádné pozitivní zprávy. Bod za remízu se Zlínem (0:0) je žalostně málo. Nálada příznivců domácího mančaftu byla hodně špatná. Na facebooku před zápasem ještě hráčům věřili. I proto, že taky oni slibovali, že musí a chtějí vyhrát. A zase nic. Možná, že jednou budou hrát před prázdnými tribunami.

Jablonec - Zlín | Video: Josef Březina

„Kde vzali těch dvanáct set diváků?,“ ozývalo se na tribuně z hloučku zmrzlých fanoušků. Ti čekali, že je dnešní výkon jejich zelenobílého týmu zahřeje. Věřili totiž, že nic než oslava výhry a tří bodů je po závěrečném hvizdu nečeká. Ale opak byl pravdou. Mohli tak leda jít zapít žal. Ti fanoušci, kteří na facebooku slibovali, že přijdou podpořit Látalův tým, ať se děje, co se děje, tak slovo dodrželi a přišli. Ovšem jablonecký mančaft svoje slovo, že vyhraje, nedodržel. Zklamání na tribunách je slabé slovo.

První poločas nepřinesl žádnou branku. První významnější situace přišla až ve 37. minutě, kdy se zbytečně nechal vykartovat zlínský Pidro. Ale Jablonec situaci nevyužil. Severočeši sice oslabeného soupeře zatlačili, ale bez většího střeleckého efektu. Jedným překvapením v závěru první půle bylo sílící sněžení.

Svěřenci kouče Látala si v přesilovce dlouho nemohli vytvořit ani pořádný tlak. To se změnilo až v posledních deseti minutách, míč do sítě ale domácí nedotlačili a se Zlínem se rozešli bezgólovou remízou.

Za hodně nespokojených reakcí jabloneckých diváků skončil druhý zápas v řadě, ve kterém Severočeši nezvítězili navzdory dlouhé hře v početní převaze. I když dnes brali alespoň bod mírné útěchy.

Po páté bez bodů. Jablonec už bude bojovat o záchranu

S bodem proti oslabenému soupeři nemohl být po zápase se Zlínem spokojený jablonecký kouč Radoslav Látal. A především na bídnou ofenzivu si po zápase stěžoval trenér domácích.

Hostující tým dohrával na Střelnici o deseti. I proto měl zlínský kouč Bronislav Červenka ze zisku bodu velkou radost. „Přijeli jsme neprohrát a to jsme splnili. Panuje u nás velká spokojenost s urvaným bodem. Byl to velmi náročný zápas. Jablonec má výsledkovou krizi, čekali jsme, že do toho půjde po hlavě. Brzké vyloučení ovlivnilo průběh zápasu. Museli jsme poté přeskupit řady a sjet trochu více do obranné zóny. Pak už jsme se tolik nedostávali dopředu a nebyli jsme tolik nebezpeční. Kluci to zvládli velmi dobře. Bylo tam nasazení a obrovská zodpovědnost nás nakonec dovedla k zisku cenného bodu. S obrannou hrou jsem spokojený. Předešlé zápasy jsme měli v obraně výpadky, ale dneska to bylo výborné. Jablonec si nic vyloženého vypracovat nedokázal. Musíme se od tohoto zápasu odpíchnout. Bod je pro nás obrovský cenný, protože jsme stále na distanc od Jablonce a držíme se s ním v kontaktu,“ těšilo hostující kouče.

Kanonýr Čížek: Mladým klukům chybí klid. Zbrkle zakončují

To jablonecký kouč Radoslav Látal měl z další bodové ztráty proti oslabenému soupeři těžkou hlavu. „Bod je málo, když hrajeme proti deseti. Spokojeni být nemůžeme. V první půli to bylo vyrovnané, Zlín si nevytvořil šanci. Otázkou je, jestli nám červená pomohla nebo spíš ublížila. Těžko jsme se tam dostávali. O poločase jsme museli nuceně střídat Tekijaškiho, byl dlouho na lůžku a měl toho už dost. Druhý poločas jsme se tam vůbec neprosazovali. Nějaké šance přišly až na konci. Je to jako přes kopírák. Ofenzivní část je špatná. Když už tam přijde centr, tak je nás tam málo. To co bylo v Olomouci, se dneska opakovalo,“ hodnotil Látal.

Aktuální rozpoložení jeho fotbalistů má k ideálu hodně daleko. „Nepohoda, je to cítit. Někteří hráči byli na začátku sezony aktivní i rychlejší. Ted je tam najednou obava a strach. Je to utrápené, není tam ten šmrnc. Chtěli jsme to dneska nějak urvat aspoň na 1:0, ale nepovedlo se. Je to o psychice a o hlavě. Bojíme se hrát jeden na jednoho,“ vyjmenovával příčiny herního propadu jablonecký kouč.

FK Jablonec – FC Zlín 0:0

Karty: 45+1. Martinec (JAB) – 29. Pidro (ZLN), 63. Černín (ZLN) 37. Pidro (ZLN)

Držení míče: 53 % : 47 %.

Střely na branku: 3:0. Střely mimo: 6:0. Rohy: 10:1. Ofsajdy: 3:0. Fauly: 9:19.

FK Jablonec: Hanuš – Černák, Hurtado, Tekijaški (46. Štěpánek), Polidar – Čanturišvili, Kratochvíl, Hübschman (C) (79. Velich), Martinec, Hollý (66. Náprstek) – Chramosta (79. Kanakimana).

Náhradníci: Fendrich – Houska, Karban, Gaši, D. Souček.

Trenér: Látal

FC Zlín: S. Dostál – Cedidla, Černín, Didiba, Pidro – Janetzký, Bužek, Holík (89. Ikugar), González (64. Fantiš), Bartošák (C) – Schánělec (72. Vukadinović).

Náhradníci: Rakovan – Simerský, Reiter, Čelůstka, J. Kolář, Nombil, Slončík, Načkebia.

Trenér: Červenka



Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Váňa



Diváci: 1 250