K poslednímu utkání podzimní části FORTUNA:LIGY přivítali jablonečtí fotbalisté celek Karviné. Na velmi dobře připraveném trávníku se domácí v roli mírného favorita chopili od počátku iniciativy. I přes veškerou snahu ale skončil zápas bez gólů.

Jablonec - Karviná | Video: Josef Březina

Svěřenci trenéra Látala měli balon častěji na svých kopačkách, jejich útočné snahy ale končily na hranici velkého vápna soupeře. Do výraznějších šancí se nedostávali, zůstalo pouze u náznaků.

Karviná se snažila hrozit z rychlých protiútoků, ovšem chyběla jí přesnost v kombinaci, když nahrávky do křídelních prostorů byly spíše odkopy, než centry. Hrál se ale poměrně rychlý fotbal, i když někdy měli hráči problémy s kluzkým, měkčím trávníkem . S postupem času se hra domácích zpomalila, chyběly jí kolmá nahrávka a rychlé průniky do někdy chaotické obrany soupeře. Do poločasu se tak fanoušci branky nedočkali.

V poločase udělal trenér domácích Látal dvě změny v sestavě a zejména příchod Jovoviče znamenal více pohybu a zmatků před soupeřovou brankou. Jenže stále chyběla přesná střelba, která by donutila hostujícího gólmana k vážnějším zákrokům, případně znamenala vedení. S přibývajícím časem pak pomalu přebírali iniciativu hosté, jenže i oni si nevěděli rady v koncovce a domácí obrana si s jejich pokusy poradila.

V těch chvílích se dokonce začaly z tribuny ozývat směrem k jabloneckým hráčům pokřiky jako „hrajte„ nebo „budíček„. V 74. minutě pak došlo k ne zrovna běžné situaci, když Karviná střídala a odcházejícího Doležala, kdysi hráče Jablonce, vyprovázel potlesk od domácích fanoušků. A o pár minut později nechybělo mnoho a Karviná se dostala do vedení. Gólovou střelu Budínského zpoza velkého vápna však vynikajícím zákrokem brankář Hanuš vytěsnil mimo branku. Vzápětí pak, po zmatcích v obraně hostí a neschopnosti odehrát míč do bezpečí, střílel domácí Štěpánek. A skákající balon jen těsně minul branku Karviné.

Do konce zápasu pak žádná změna skóre nenastala a hosté si tak odvezli z Jablonce bod. Získaný bod pro domácí pak znamenal zklamání v prořídlých řadách fanoušků, kteří si našli na Střelnici v ne zrovna ideálním počasí cestu a očekávali výhru. Příliš jich nepřilákalo ani lákavé vstupné. Vedení klubu připravilo pro příznivce Jablonce vstupenku jen za dvacet korun.

Zisk pouze jednoho bodu také znamená, že Jablonečtí přezimují v tabulce těsně za hranicí první desítky. V zimní přestávce je pak čeká hodně práce, aby na jaře vládla na Střelnici spokojenost s předváděnou hrou a radost nad vítěznými zápasy.

Hostující kouč Juraj Jarábek byl s výkonem svého týmu na Střelnici spokojený. „Byl to těžký zápas. Hrálo se na těžkém terénu, skákalo to. Rozhodčí hru dobře pouštěl, hrálo se agresivně, ale chyběly tomu góly. Své kluky musím pochválit, celý zápas drželi koncept, který jsme měli na Jablonec připravený. Na domácí to platilo, za celý zápas si vlastně nevytvořili vážnější situaci. Jablonec jsme nepouštěli do jejich nátlakové hry. Remíza je dle mého soudu zasloužená, i když jsme tam v druhém poločase nějaké pološance měli a něco nám tam mohlo spadnout. Je to dobrá remíza s dobrým soupeřem,“ liboval si kouč Karviné, který spoléhal na útočníka Doležala, který se tak po letech vrátil na jabloneckou Střelnici v dresu soupeře. „Martin se na tento zápas velmi těšil. Od doby co k nám přišel zhubl a ukazuje, že bude přínosem. Teď obléká naše barvy, věřili jsme, že ten zápas rozhodne,“ uvedl na adresu útočníka Doležala trenér Jarábek.

Trenér Jablonce Radoslav Látal měl ke spokojenosti v domácí derniéře hodně daleko. „Chtěli jsme tři body, ale výkon z naší strany prostě nebyl dobrý. Byli jsme těžkopádní. Nevím, jestli to bylo i stavem hřištěm. Prošel jsem se po tom trávníku a bylo to opravdu těžké, nasáklé, spodek byl tvrdý, hodně to čvachtalo. Ale to nás neomlouvá. Nefungovalo nám to, v poločase jsme se to snažili oživit. Ale ani střídající hráči příliš nepomohli, chtěli všechno moc do nohy, nebylo to v rychlosti, chyběly náběhy. Na obou stranách byla spousta ztracených míčů. Ač jsme tam měli více ofenzivních hráčů, útočná fáze nám dál vázla, nebyl tam ani moc tlak. Karviná nás i přitlačila a taky mohla skórovat, chvíli jsme se i strachovali o výsledek,“ přiznal potíže v zápase Látal.

Jablonec má dvacet bodů a bude se chystat na jaro. Domácí zápasy doteď hrál docela agresivně, ale dnes tomu tak nebylo. Ani nedokázal využít toho, že Karviná měla v nohách středeční zápas v Mladé Boleslavi.

„Během podzimu jsme se z něčeho vyhrabali. Ustálila se nám základní sestava a od toho bychom se měli odrazit. Klidná zima nás rozhodně nečeká. Nějaké hráče máme vytipované, s někým se asi můžeme rozloučit. Budeme si to ještě vyhodnocovat,“ prozradil Látal po domácí remíze s Karvinou.

FK Jablonec n.N. : MFK Karviná 0 : 0

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Tekijaški, Hurtado, Polidar (46. Jovović) – Čanturišvili, Kratochvíl (C), Martinec, Černák (73. Drchal) – Alégué (73. Pleštil), Krulich (46. Chramosta).

MFK Karviná: Holec – Traore, Krčík, Bederka, Fleišman (C) – Boháč, Budínský (83. D. Žák), Memić (90. Iván), Akinyemi (90. Franko), Čavoš – Doležal (74. Ezeh).