„Staráme se o naše permanentkáře. V řadách našich věrných příznivců je také plno starších ročníků, které patří k nejvíce ohrožené skupině obyvatel. A tak jsem je obvolával, jestli něco nepotřebují,“ řekl sportovní ředitel FK Jablonec B Adam Pelta a dodal: „Ptal jsem se, jestli nechtějí například pomoct s nákupem nebo si jen popovídat a také na to, jak současnou situaci zvládají. Ale jsou hodní, nikdo nic nechce. Kromě fotbalu,“ zdůraznil Pelta junior.

Hned první otázka od nejstaršího fanouška prvoligového FK, který je ročník 1929, se týkala fotbalu. Ptal se, kdy už se zase bude na Střelnici hrát, aby mohl přijít.

Všem příznivcům Adam Pelta vzkázal: „Děkujeme, že jste s námi! Společně to zvládneme.“

Na webu FK se brzy objevila na zajímavý počin reakce a přibývalo pozitivníh ohlasů. Přišla například zpráva od jedné ze čtenářek, která webové stránky FK sleduje. „Měla jsem známého. Jako mladému se fotbal stal velkou láskou, hrával za LIAZ. Potom se zamiloval, oženil a říkával: „Manželka je moje láska. Fotbal je milenka. Je ročník 54. FK Jablonec, to jsou prostě srdcaři,“ uvedla.

První dobrá zpráva. Začátek ligy by mohl nastartovat od 8. června. V řešení je ještě otázka, zda by to nemohlo být dřív, i když bez diváků.

V lize zbývá dohrát šest kol základní části, nadstavba a baráž. A to všechno se musí stihnout do 2. srpna. Je to vůbec reálné? Odpověď ovlivní vývoj pandemie.

Od pondělí 20. dubna mohou profesionální sportovci dle rozhodnutí Vlády ČR začít opět trénovat, byť v omezeném režimu. Svěřenci trenéra Petra Rady tak po dlouhé individuální přípravě opět zažijí týmové tréninky v menších skupinách.



„ Od války je to největší situace, kterou tady zažívám. Samozřejmě opatření jsou správná. To, že od pondělka můžeme začít, je povzbuzující. I když teď ještě přesně nevím, v jakém režimu. Chci sezonu dohrát, Ligová fotbalová asociace to chce dohrát, chceme všichni. V pondělí se náš tým rozdělí na tréninkové skupiny a začne příprava na hřišti.“ říká trenér jabloneckého týmu Petr Rada.