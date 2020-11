Útočník Ivan Schranz po letním přestupu do Jablonce poprvé ochutnal prestiž rivalského severočeského derby a k sladké páteční výhře 3:1 přispěl svou brankou.



Ivane, jak hodnotíte páteční vítězné derby v Liberci?

Z mého pohledu hodně pozitivně. Je to derby a znamenalo to pro nás hodně. Po zápase s Brnem, který nám vůbec nevyšel, je to velmi důležitá výhra, které se moc těšíme. Zvítězili jsme na soupeřově hřišti, takže fantazie.

Fanoušci budou mít jistě radost, pro jablonecké barvy je to historicky teprve druhá výhra na stadionu U Nisy.

Jak říkám, tři body jsou výborné a získat je v derby, a ještě na hřišti rivala, to je strop.

Do zápasu Jablonec vstoupil výborně brzkým gólem, to vám jistě pomohlo.

Vždy je dobré vstoupit do zápasu dobře a nám se to povedlo, asi i trochu s přispěním štěstí. Liberec se sice dokázal oklepat a vrátit do zápasu gólem na 1:1. Ale my jsme to znovu překlopili na naši stranu, což bylo hodně důležité. Bojovností a tím, jak jsme za tím šli, jsme si výhru zasloužili.



Liberec jste nepustili k jeho typické brejkové hře.

Náš výkon potěšil, byli jsme na tohle dobře připravení. Skoro všude jsme byli dřív, Liberci jsme nepouštěli ke hře, kterou se prezentuje. Dneska to byl náš den a radujeme se z výhry.



Trenér Rada prý s vámi důrazně probíral minulou porážku s Brnem…

Na tuto otázku moc nemůžu odpovídat, byl jsem na reprezentačním srazu. Trochu jsem se tomu vyhnul. Ale asi to bylo důrazné, bylo potřeba si to říct, protože šlo o oprávněnou kritiku. K zápasu jsme nepřistoupili dobře a nezvládli jsme ho, jak jsme chtěli.