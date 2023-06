Fotbalový Jablonec neprožil povedenou sezonu. Po základní části se umístil až na 11. příčce, což ho odsoudilo k bojům ve Skupině o udržení. Po následných pěti zápasech ještě klesl o dvě pozice a zakončil tak ročník na nelichotivé třinácté pozici jen tři body od baráže. Na takové umístění není jablonecký šéf Miroslav Pelta vůbec zvyklý, a proto chystá v letní přestávce mnoho změn v zeleno-bílém klubu.

Momentka z ligového zápasu proti Brnu. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Nový trenér

Jednou z hlavních změn je určitě konec trenéra Davida Horejše, který převzal tým právě před touto sezonou. Na lavičce jabloneckého celku tedy vydržel pouhý jeden rok. Překvapivý konec mu byl oznámen telefonicky na cestě domů do Českých Budějovic po posledním nepovedeném zápase s Teplicemi. ,,Jsem si vědom, že poslední zápas byl z naší strany velmi špatný. To nejspíš přimělo pana Peltu k rozhodnutí, které musím respektovat," komentoval svůj konec na severu Čech perspektivní trenér.

Na jeho pozici se nejprve spekulovalo o Jiřím Vágnerovi, který je dlouholetým asistentem impulzivního Petra Rady a momentálně spolu působí v Dukle Praha ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, ale tato varianta nakonec nejspíš nevyjde. Momentálně je nejblíže angažmá v Jablonci Radoslav Látal, který nepostoupil s polskou Termalicou do Ekstraklasy, což byla podmínka jeho setrvání v klubu. Podle zdrojů z klubu se zdá být vše na dobré cestě.

Posílení kádru

Jablonec už oficiálně představil tři nové tváře. Po konci ve Zlíně se stěhuje přes celou republiku gruzínský záložník Vachtang Čanturišvili, který má v nejvyšší české soutěži odehráno 114 utkání s bilancí 5+12. Z druholigového Vyškova pak přichází šestadvacetiletý Kamerunec Alexis Alégué. Ofenzivní hráč má velmi zajímavá čísla, když si ve třiatřiceti zápasech připsal sedm gólů a čtrnáct asistencí. „Budu pracovat tvrdě, abychom s týmem dosáhli dobrých výsledků. Hlavně chci, aby Jablonec vyhrával. A jestli dám gól nebo asistenci, na tom mi nezáleží. Důležitý je tým a uvidíme, jaká bude sezóna,“ řekl Alégué po svém příchodu pro klubový web. Do zeleno-bílé barvy se zpět převlékne také Patrik Schön, ten se vrací po třech letech z Varnsdorfu.

Tím ale jablonecký boss rozhodně nekončí. Skoro za hotovou věc se má přesun Ibrahima Traorého ze Slavie Praha. To by mohla být pro klub velká posila. Ve Slavii strávil posledních pět let a další tři roky předtím ve Zlíně. V klubu z hlavního města České republiky zažil nejlepší léta své kariéry, když například třikrát slavil zisk mistrovského titulu nebo si zahrál čtvrtfinále Evropské ligy UEFA. Dále by ze Slavie mohl přijít také Petr Hronek, ale ten spíše na hostování.

Podle zákulisních informací je možné, že Miroslav Pelta bude lovit také ve Spartě. Údajně má interes také o trojici Matěj Polidar, Václav Drchal a Matěj Ryneš. U druhého jmenovaného bude ale bojovat s pražskými Bohemians, kteří mají zájem o pokračování útočníkových služeb v jejich klubu. Méně známým jménem je pak devatenáctiletý Matěj Náprstek. Ten dříve působil v mládežnických týmech Slavie Praha a nyní hraje v německém Norimberku.

Uvidíme tedy, kdo všechno se na severu Čech objeví. Jedno je ale jisté už teď: Miroslav Pelta udělá rozhodně vše proto, aby jeho klub v příští sezoně neskončil ve spodních patrech tabulky.