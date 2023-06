Samozřejmě to bylo překvapení. V pátek (před posledním kolem s Teplicemi pozn. red.) odjížděl pan Pelta a oznámil nám, že budeme pokračovat dále. Ihned po utkání s Teplicemi, když jsem byl na cestě domů, mi zavolal, že se rozhodl mě odvolat. Jsem si vědom, že poslední zápas byl z naší strany velmi špatný. To nejspíš přimělo pana Peltu k rozhodnutí, které musím respektovat.

Myslíte si, že vám zlomil vaz až zmiňovaný zápas s Teplicemi a nebylo rozhodnuto již dříve?

To je otázka spíše pro pana Peltu. Jak jsem ale měl já osobně možnost ho poznat, nevěřím, že by takto měnil názory. Něco řekl před kabinou a nemyslím si, že by to změnil za dva dny. Myslím si, že k tomuto rozhodnutí jej přimělo právě to poslední utkání.

S jakými cíli jste před sezonou přicházel do Jablonce?

Byla to pro mě hlavně motivace a nová výzva. Předtím jsem byl v Českých Budějovicích hodně dlouho. Byly to úspěšné roky, na které nikdy nezapomenu. Byl jsem tam rád, ale cítil jsem, že potřebuji novou výzvu. S tím jsem přicházel do Jablonce. Věřil jsem, že se nám podaří postavit tým, který bude mít na to, aby hrál ve vyšších patrech. Bohužel si to hned nesedlo. Už v přípravě, která nebyla dobrá, jsme se dostali pod tlak špatnými výsledky. Měli jsme v sezoně období, kdy se dařilo a dostali se z toho, ale byl to celkově složitý ročník. To vše rozhodlo o tom, že jsme v Jablonci skončili už po roce.

Kde se podle vás stala největší chyba?

Byly tam obrovské výkyvy. Do sezony jsme nevstoupili dobře, protože se nám nepodařilo doplnit osu v zadních řadách. Příchodem Diona Coolse a Joshuy Akpudjeho jsme se zlepšili, chytli šńůru a dostali se z toho. Podzimní část také ovlivnila špatná disciplína, kde jsme měli hodně červených karet, což nás připravilo o spoustu bodů. Do jara jsme vstupovali z barážové pozice, byli jsme třetí od konce s obrovským odstupem na prostřední skupinu. Přes zimu jsme zamakali, dali se do kupy a sahali de facto i po první šestce. Jaro bylo z naší strany povedené. Bohužel nám to zkomplikovalo zranění klíčových hráčů. Nechtěl jsem se na to vymlouvat, ale absencí bylo mnoho a i díky tomu sezona dopadla tak, jak dopadla. Když se lámal chleba, klíčoví hráči nám prostě chyběli.

Nebyla možnost přivést nějaké hráče a doplnit kádr?

To nebyla, protože bylo po přestupním termínu. Počítali jsme do jara s uzdravením Kroba a Malínského. Bohužel jejich operace se nepovedly a přišly komplikace. Tím jsme ztratili dva hráče. Při vší smůle vypadli na celé jaro také Houska s Kratochvílem, kteří vypadali v přípravě nadstandardně a patřili k nejlepším hráčům. Nakonec vypadli ještě Jovović s Martincem, který byl sezoně třikrát zraněný. To se mi ještě nikdy nestalo. Tyto všechny absence byly obrovský problém.

Nelitujete zpětně vašeho kroku, kdy jste odešel z Českých Budějovic do Jablonce?

To určitě ne. Nikdy nelituji svých rozhodnutí. Budějovicím jsem vděčný. Prožil jsem u A-týmu 7 let, ale sám jsem cítil, že potřebuji změnu a novou motivaci. Nabídek jsem měl více, ale vybral jsem si Jablonec. Na jihu Čech jsme odvedli své a i klub potřeboval změnu a nového trenéra. Tohoto rozhodnutí tedy rozhodně nelituji.

Je známo, že pan Pelta je velká osobnost. Jaké to je s ním pracovat?

Nemohu si na to stěžovat. Měli jsme spolu dobrý vztah nebo doufám, že stále máme. Vždycky jsme si říkali věci na rovinu. Samozřejmě Jablonec jako klub funguje jinak než České Budějovice, takže než to poznáte, chvíli to trvá. Pan Pelta je určitě člověk, který dává fotbalu vše. Co jsem poznal, je to obrovský srdcař a určitě si nemohu na naši spolupráci stěžovat. Co jsme si řekli, vždy platilo. Pro mě to byla obrovská zkušenost, která mě hrozně posunula jak trenérsky, tak lidsky.

Je v klubu cítit, že pan Pelta stojí před soudem? Mluví se o tom?

Na práci to znát není, ale lidé v klubu se o tom samozřejmě baví, protože Jablonec je hlavně o jednom člověku, kterým je pan Pelta. Hráči jsou na to zvyklí, občas se to v kabině prohodilo, ale moc jsme to neřešili. Soustředili jsme se na to, co jsme mohli ovlivnit. I sám pan Pelta se o tom s námi otevřeně bavil, takže v tomto ohledu problém určitě nebyl.

Je to sice velmi čerstvé, ale přemýšlel jste už nad budoucností a vašimi plány?

Plány nemám. Ještě den před mým koncem jsme připravovali další sezonu. Seděli jsme s realizačním týmem a přemýšleli nad přípravou. V hlavě jsem byl nastavený tak, že 19. června nastupujeme v Jablonci. Teď mám dovolenou, kterou si chci užít. Poté uvidím, co bude. Chci si zanalyzovat určitě věci, které se staly v poslední sezoně tak, abych se z toho poučil a byl připravený na další angažmá. Energie mám určitě dost a jsem připravený. Nejsem rozhodně typ člověka, který by někam volal. Tyto věci nechávám na svém manažerovi a uvidíme, co čas přinese.