Z podzimní teplické základní sestavy zbyly trenérům před sobotním duelem se Slavií (18) doslova trosky, mimo je pět mužů. S velkou radostí proto na Stínadlech přivítali možnost získat 23letého krajního záložníka Dominika Vraštila z Jablonce. Fotbalistovi, jehož přestup do předního norského celku Bodø/Glimt před rokem zhatil covid, na Střelnici pod koučem Horejšem pšenka nekvetla; možnost hostovat do konce sezony v lázeňském městě vítá s otevřenou náručí.

„Bylo to rychlé. V úterý po tréninku mi to klub řekl, mluvil se mnou i pan Pelta a bylo to hotové. Já řekl, že půjdu do Teplic rád, angažmá může pomoct oběma stranám. Proč zrovna Teplice? To nevím. Možná v tom může hrát roli, že můj agent Hrdlička je z Teplic," usmívá se odchovanec Jablonce, který ale s fotbalem začínal v sousedním Liberci.

„Slavia je jasným favoritem. O tom se nemusíme vůbec bavit"

Teplice se na pražskou Slavii připravují s vědomím, že do hry nemůžou zasáhnout vykartovaní Kučera a Hybš, dlouhodobě jsou zranění Vondrášek s Juklem, v posledním duelu ve Zlíně utrpěl vážné zranění Knapík. „Slavia bude jednoznačně favoritem, my outsiderem, o tom se nemusíme vůbec bavit," říká rezolutně Tomáš Hunal, asistent hlavního kouče Jiřího Jarošíka. „Nemůžeme ale jít do zápasu s tím, že prohrajeme, tak to prostě ve sportu nejde. Máme další kluky, kteří se můžou ve velkém zápase ukázat. Oni teď můžou prokázat, že mají na základ, je to pro ně velká motivace." Hunal tvrdí, že jednodušší je vždy bořit, je tedy jasné, že Tepličtí se zaměří hlavně na defenzivu. „Musíme dělat co nejméně chyb, být dobře organizovaní. A mít štěstí. Jiná cesta není." Jak se sklářům bude hodit pro těžké utkání nová posila Dominik Pleštil? „Pleštil bude kvalitní posilou. Měl odejít do zahraničí, ale nepovedlo se to kvůli nějakým komplikacím. Pro Jablonec byl důležitý hráč, tak myslím, že nám pomůže," tuší Hunal.

Na Střelnici dostával pod koučem Petrem Radou dostatečný prostor ukázat své kvality, zkušený kouč chtěl na fotbalistu s vazbou k regionu sázet. Poté, co se trenérského kormidla místo něj ujal David Horejš, přišla změna. „Nějak to nešlo. Nedokážu na to, proč jsem tolik nehrál, pořádně odpovědět, protože sám nevím. Asi to moc s novým trenérem neladilo. Měl jsem navíc nějaké zdravotní problémy, celkově to nebyl dobrý půlrok. Hlavně z mé strany."

Potíže se zdravím měl Pleštil i v minulosti, před rokem ho například o angažmá v norském klubu Bodø/Glimt připravil covid. Po dobrých výkonech v jabloneckém dresu si technicky a rychlostně vybavený středopolař vysloužil zájem seveřanů, neprošel však zdravotní prohlídkou. „Nejdřív jsem měl zápal plic, antibiotika, pak asi dva tři týdny na to jsem od přítelkyně chytil covid. To bylo asi dva dny před odletem. Dva tři dny mi bylo špatně, zimnice a tak podobně, prostě klasika. Pak už jsem se ale cítil dobře, tak jsem ty zdravotní testy absolvoval," líčí.

Teplicím se dál rozpadá sestava. Před Slavií přišly o tři hráče ze základu

Fyzicky na tom ale případná posila tehdejšího norského mistra ale dobře nebyla, i když si sama myslela, že je tomu jinak. „Já vůbec nečekal, že to dopadne nějak špatně, opravdu jsem se cítil dobře. Ale nedával jsem to; po dvou minutách běhu jsem nemohl dýchat, točila se mi hlava."

Z nezdaru byl špatný, v hlavě měl černé myšlenky. „Těžko jsem se tím prokousával. Trvalo mi hodně dlouho, než jsem to překousnul. A dodnes mě to mrzí. Ale vím, že ještě podobná šance může přijít."

Pleštil následně absolvoval zdravotní prohlídku doma, lékaři ho varovali před nastupujícím astma. „Dostal jsem nějaký prášky a časem bylo vše v pohodě. Ale trvalo to, než jsem se dal do kupy. A pak jsem měl natažený břišák, tak jsem toho moc neodehrál. Ale teď už jsem zdravý na sto procent a těším se, až budu hrát."

V Teplicích by mohla nová posila dostat novou šanci. Zvlášť v současné době, kdy se řada hráčů sklářů potýká se zdravotními patáliemi. „Bude záležet jen na mě, jak se o to poperu. Zatím je to tu vše v pořádku, všichni jsou tu milí a hodní. Sice nikoho neznám osobně, jen ze zápasů, ale líbí se mi tu."

Dominik Pleštil může hraje nejraději na pravém kraji zálohy, pod trenérem Radou se na tomto postu cítil jako ryba ve vodě. „V Teplicích jsem ještě s trenérem nemluvil. Ale budu hrát tam, kam mě dá, kde mě potřebuje tým. Udělám vše pro to, abychom šli tabulkou nahoru, aby to angažmá pomohlo mně i klubu."

V sobotu by mohla být nová tvář FK Teplice tajným triumfem na prestižní duel se Slavií. Proti „sešívaným" už Pleštil na jaře v dresu Jablonce nastoupil, v Edenu byl u debaklu 1:5. Nedá se tedy říct, že by zjistil, co na favorizované Pražany platí. „On je rozdíl hrát u ní doma, nebo doma. Doma je větší šance něco uhrát. Slavia je nejlepší klub u nás, ale musíme se pokusit něco urvat."