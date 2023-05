Dva ze tří severočeských zástupců v naší nejvyšší fotbalové soutěži budou bojovat ve skupině o záchranu o přežití. Jaký byl závěr základní části z jejich pohledu?

Fotbalový stadion v Jablonci nad Nisou. | Foto: Město Jablonec nad Nisou

Teplice byly před sezonou pasovány rovnou na sestup, pod vedením kouče Jarošíka tuto prognózu nedokázaly vyvrátit. Až příchod patriota Frťaly, který dokázal stanovit správnou taktiku a v kabině navíc zapůsobil jako psycholog, žlutomodré nastartoval. V Plzni si oslabený celek remízou 1:1 zajistil třináctou příčku, která mu do pěti kol nadstavby dává velkou výhodu tří domácích duelů. „Skláři“ se ale potýkají s úzkým kádrem, což může být pro zbytek sezony jejich hlavní problém, přestože se zatím zdá, že i náhradníci vstupují na zelený pažit se správně nastavenou hlavou.

Stínadlům bude padesát! Máme unikátní fotky i video z výstavby a otevření

To Jablonec, který měl zprvu povedené jaro, podle svého trenéra Horejše ve finiši základní části doplatil právě na špatné mentální nastavení. Mužstvo kapitána Hübschmana inkasovalo v posledních třech zápasech jedenáct branek a po zásluze zahučelo do skupiny o záchranu. Pokud se nevzpamatuje, může si sezonu prodloužit ošidnou baráží. Navíc se nad klubem vznáší celá řada otazníků ohledně majitele Pelty, jenž dostal šestiletý trest za podvody s dotacemi a navrch tučnou pokutu. Jeho styl bafuňářství už několik let odrazuje řadu fanoušků od návštěvy Střelnice, a tak návštěvy na ligových duelech jabloneckého klubu jsou čím dál tristnější.

Slovan přišel v šíleném závěru o výhru. Penalta? Nechci komentovat, říká Kozel

Fotbal moc nebaví ani fanoušky v Liberci, byť na Spartu jich dorazilo sedm tisíc. Slovanu se sice záchranářské starosti netýkají, s jeho často se měnícím kádrem ale příznivci nejsou tak spjatí, jako byli před časem s týmem, který byl prošpikován řadou odchovanců. I proto šly návštěvy mužstva od Nisy za poslední léta rovněž výrazně dolů, i když výsledkově to není špatné. Je velká škoda, že jeho dobrý výkon v utkání se Spartou devalvoval nepřehledný penaltový závěr.