Na kopačkách měli domácí daleko víc příležitostí, než jich proměnili v góly. Těsné vedení nakonec ubránili a radují se před reprezentační pauzou z vítězství 2:1 a prodloužení domácí sérii výher.

Honzo, co vy na tu zahozenou šanci říkáš? Něco podobného se nestává často. Stalo se vám někdy něco takového?

Popravdě ne. Ani v lize, ani dřív… Většinou jsem takovéhle situace řešil střelou z jedný a vždycky jsem proměnil, ale tentokrát to bohužel nevyšlo. Klukům děkuju, že jsme vyhráli. Kdyby hosté srovnali na 2:2, tak by to bylo horší. Ale vyhrálo se a to trošku odlehčí.

Proč to nevyšlo?

V tu chvíli jsem si myslel, že musím střílet, protože mám u sebe protihráče. Ale pak mi kluci po střídání na lavičce říkali, že jsem měl ještě dobrých pět vteřin na to, abych s balonem doběhl až do branky. Ta zahozená šance mě mrzí a sám se na to zpětně radši ani dívat nebudu.

Co vám v tom okamžiku problesklo hlavou?

Byl bych sprostej, kdybych to řekl. Každej fotbalista nebo fanoušek si asi umí domyslet, co jsem si v duchu říkal.

Vzápětí byla podobná situace, když Doležal netrefil prázdnou branku. Neříkali jste si, že to je nějaké nepříjemné znamení?

To se stává. My jsme tam měli dvě takovéhle situace, ale v zápasech jich může být třeba deset a gól nepadne. Myslím si, že to bylo vyústěním toho, že jsme od druhé půle přestali trochu hrát. Nechali jsme hrát Ostravu a pak přijdou takovéhle dvě situace, které neproměníme, a oni za nějakých deset minut snížili na 2:1.

Už jste slyšel nějaké hecování v kabině?

Já si myslím, že mě to ještě čeká a bude to trvat dost dlouho. A asi mě něco podobného teď čeká i na repre. Doufám, že to odčiním repre gólem nebo v dalších zápasech za Jablonec.

V televizi se objevují sestřihy zajímavých okamžiků, co všechno se dá zahodit. Myslíte,, že to tam objevíš?

Je pravda, že bych tam možná byl na prvním místě, protože tohle jsem ještě nikdy v životě nezahodil. Naštěstí jsme vyhráli, takže si z toho můžu dělat jenom srandu.

Co vám po zápase řekl trenér Rada?

Před střídáním jsem se mohl rozloučit gólem, bohužel to nevyšlo. A co říkal trenér? Kdyby to skončilo 2:2, tak by se asi zlobil. Ale faktem zůstává, že takovéhle šance musíme dávat.

