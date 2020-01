Severočeši otevřeli skóre duelu chvíli před přestávkou, kdy nařízenou penaltu po faulu na Jovoviće v pokutovém území proměnil Chramosta. V 69. minutě předvedli Jablonečtí pohlednou kombinaci, na jejímž konci byl Acosta, který zvýšil na 2:0 pro Jablonec. Poslední třetí gól pak obstaral přesným halfvolejem Doležal. Jablonec si tak připsal skalp japonského protivníka.

„Japonci hráli běhavý fotbal s hodně přihrávkami a pohybem. Také oni si dokázali vytvořit dvě tři šance, ale nedokázali je zakončit. My jsme hráli velmi slušně, dokázali jsme vstřelit tři opravdu pěkné branky,“ těšilo asistenta trenéra Zdeňka Kluckého, který nebyl spokojen s inkasovaným gólem.

„Jen nás mrzí inkasovaný gól, udělali jsme tam zbytečnou chybu, kdy se gólman nedohodl při vybíhání se stopery, to by se nám nemělo stávat. Snad si na to kluci dají příště pozor,“ doufá Klucký.

Kvůli zranění opustil tým Jan Matoušek. „Honza nám dával během podzimu hodně důležité branky. Samozřejmě, že je to ztráta, my teď potřebujeme, aby se dal co nejdříve dohromady. Tady na to není prostor ani přístroje, aby se tu mohl léčit. Proto odcestoval do Čech,“ dodal Zdeněk Klucký.