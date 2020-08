Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha nezačali ve městě automobilů dobře. Ve 32. minutě otevřel skóre boleslavský Jiří Klíma. V průběhu druhého poločasu ale Liberečtí skóre otočili.

Rychlý brejk Šulce zakončil Lukáš Csáno. Poté zahráli domácí špatnou malou domů, což vystihl Rondič a jeho lob gólově zakončil Milan Králíček. Už to vypadalo, že si Liberec odveze z Mladé Boleslavi vítězství, jenže Jakub Fulnek po individuální akci srovnal na konečných 2:2.

„Byl to těžký zápas, který nakonec skončil remízou. My jsme vývoj utkání otočili z 0:1 na 2:1. Soupeř pak vyrovnal v poslední minutě. Řekl bych, že remíza je zasloužená. Bylo vidět, že hráči Boleslavi jsou lepší v držení míče a byli i sehranější,“ hodnotil duel trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„My jsme měli v sestavě hodně kluků, kteří spolu dlouhou dobu nejsou. Je vidět, že někteří noví hráči nejsou v dobré fyzické nebo psychické kondici. Budeme mít ještě hodně práce, ale jsou to kvalitní fotbalisté a na nás je, abychom je co nejdřív dokázali připravit a udělat z nich tým,“ je si vědom kouč Hoftych, na čem bude potřebovat ještě zapracovat.

„Věděli jsme, že naše hra bude ještě skřípat. Chtěli jsme ale vidět nasazení a fyzičnost a to tam bylo. Co se týče herní stránky, tam jsme dost míčů poztráceli a kazili je. Bylo tam hodně nedostatků. Pozitivní je, že i když byla Boleslav sebevědomější, tak jsme dokázali zápas vyrovnat a otočit,“ hledal Hoftych silné stránky svého mužstva. Jeho tým se paradoxně prosadil až po prostřídání a byli to mladíci, kteří obstarali góly.

„Prostřídáno měl i soupeř, takže jeho kompaktnost z první půle taky zmizela. My jsme toho využili ke vstřelení dvou gólů. Hlavně první akce Šulce a zakončení Csána byla výborná. Bylo dobré, že jsme dali branky. Budeme je potřebovat a je příjemné, že mladí hráči se mají od koho učit,“ uvedl liberecký lodivod.

Po utkání s Mladou Boleslaví přijde na řadu uzavření nominace na herní soustředění v Rakousku. Máte ještě nějaké otazníky a s kolika hráči tam vyrazíte?

„Předpokládáme, že se k mančaftu přidá Kuba Hromada. Pojedeme tam ve čtyřiadvaceti hráčích. Konečnou nominaci uděláme až podle zdravotního stavu hráčů a po dohodě s vedením. Někdo z kluků možná zůstane s béčkem, které má před sebou dobrý program,“ odtajnil kouč Hoftych.

Na soustředění v Rakousku se Hoftychův výběr střetne s Rapidem Vídeň, v jehož kádru se objevil koronavirus. Máte nějaké bližší zprávy? „My jsme tuto akci ani nemohli zrušit, protože Rapid předpokládá, že se bude hrát. My tomu také věříme, protože pro nás je to důležitý test před ligou,“ uzavřel Hoftych.

Fotbalisté Jablonce remizovali s Bohemians Praha 1905 0:0. Největší šanci na skórování měl Podaný, ale jeho hlavička skončila na břevnu.

„Chtěli jsme kvalitního soupeře a tím Bohemka byla. Bylo velké vedro a byli jsme v nějaké únavě. Chtěli jsme, aby hráči odehráli těch 70 minut a trochu si hrábli,“ uvedl trenér Jablonce Petr Rada. „Bylo to trochu lepší, z těch tří odehraných přípravných zápasů to bylo nejpovedenější utkání. Je to také tím, že už jsme trochu přešli v trénincích na herní stránku,“ dodal Rada.

Přípravné utkání

FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec 2:2 (1:0)

Branky: 32. Klíma Jiří, 90. Fulnek - 61. Csáno, 83. Králíček.

Sestava Slovanu: Nguyen (65. Vliegen) - Koscelník, Kačaraba, Tijani (60. Černický), Fukala (46. Kosek) - Pešek (70. Králíček), Adekuoroye, Mara (46. Barac), Mosquera (58. Šulc) - Matoušek (46. Csano), Júsuf (32. Rondič). Trenér: Hoftych.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:0

Sestava Jablonce I. poločas: Hanuš – Haitl, Jeřábek, Kubista, Krob – Hübschman - Pilař, Považanec, R. Hrubý, Podaný – Schranz. Trenér: Rada.

Sestava Jablonce II. poločas: Hanuš – Haitl, Štěpánek, Kubista, Podaný (77. Skuhravý) – Považanec (75.Macháček) – Pilař (75. Chramosta), R. Hrubý (75. Macháček), Kratochvíl, Ladra – Schranz (75. Velich). Trenér: Rada.