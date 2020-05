Hráči Liberce a Jablonce nebyli výjimkou a i oni si střihli další průpravné duely. Slovan změřil síly s Varnsdorfem a áčko Jablonce vyzvalo své béčko.

Liberec byl v utkání s Varnsdorfem favoritem a svoji úlohu začal plnit už od 3. minuty, kdy byl ve vápně faulován Imad Rondič a Kamso Mara nařízenou penaltu proměnil. Na konečných 2:0 pro Slovan upravil Imad Rondič po excelentním zakončení, jemuž předcházela přihrávka od Peška.

„Dobrá příprava, kvalitní soupeř. Je pro nás hrozně důležité, že se hráči snažili o věci, které ve hře vyžadujeme. Rychlá kombinace, rychlé přihrávky, snaha o kolmou hru… To, že se akce kolikrát nepovedly, je součástí hry po delší pauze. Chyby k tomu patří. Pozitivní je, že jsme viděli v naší hře to, co chceme hrát,“ chválil své ovečky trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Utkání nám dalo hlavně další zápasové zatížení. V tréninku člověk herní vytížení bohužel nenatrénuje. Odehráli jsme dva přípravné zápasy a teď už příští sobotu v Teplicích naostro,“ ohlédl se za závěrečnou přípravou záložník Slovanu Tomáš Malinský.

Hráči ligového Jablonce se postavili proti svému béčku. Ačkoliv se rezerva ujala vedení, svěřenci trenéra Petra Rady neponechali nic náhodě a nakonec vyhráli 4:2.

„Zápas proti béčku splnil naše očekávání, protože nás za deset dní čeká soutěžní utkání, tak potřebujeme odehrát nějaké zápasy. Pauza byla dlouhá a zahráli si všichni hráči, někteří šli také za béčko. Takže je určitě spokojenost, že jsme zápas mohli odehrát,“ řekl pro klubový web asistent trenéra Zdeněk Klucký.

„Pro nás to byl dobrý zápas a jsem za to strašně moc rád. Kluci se po třech měsících viděli na hřišti a první poločas byl z naší strany hodně slušný. Pak jsme to prostřídávali a poslali jsme tam i mladé kluky. Dostali čuchnout, zahráli si proti ligovým hráčům, co víc si můžou přát. Prezentovali se dobrým výkonem,“ uvedl kouč béčka Jaroslav Vodička.