Zpět na trávník se tak vydali fotbalisté Jablonce i Liberce. Jaký byl první trénink po delší individuální přípravě? „Samozřejmě jsme všichni rádi, že jsme se mohli vidět alespoň po skupinkách a začít spolu trénovat, protože doba individuálních tréninků byla až nezvykle dlouhá. Fotbal je kolektivní sport a nás baví atmosféra a zábava v kolektivu. Jednotlivé trénování něco přináší, ale nedává to takovou radost,“ má jasno jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Záložník severočeského celku zároveň potvrdil, že bylo fajn se potkat s ostatními spoluhráči. „To určitě. Jsme rádi, že jsme viděli i nějaké lidi z realizačního týmu. Se spoluhráči jsme byli po celou dobu nouzového stavu a karantény v kontaktu prostřednictvím videohovorů, ale osobní kontakt, ačkoliv byl vzdálený s míčem na hřišti, nám přináší větší radost,“ kvituje Hübschman.

Jak aktuálně vypadají tréninky Jablonce při pandemii koronaviru? „Jsou tam určitá omezení. Jednak, že nejsme všichni a druhak nemůžeme být úplně v kontaktu. Myslím si, že pro začátek jsme alespoň rádi za to, že můžeme dělat přihrávková cvičení, střelbu nebo něco, kde se nedostáváme do kontaktu se spoluhráči. Pořád jsme ale na hřišti a jsme s balonem,“ potvrdil jablonecký fotbalista.

Podle názoru Tomáše Hübschmana je postupné uvolňování opatření dobrým krokem k dohrání soutěže. „Tak určitě. Na svět se vyrojily zprávy, že by se mohl návrat k zápasům ještě o nějaký týden urychlit. Jsme ale na začátku uvolňování. Doufáme, že se postupem času opatření ještě více uvolní a že se život vrátí do normálu. Snad zase budeme spolu trénovat, hrát a rozběhne se nejen sezona, ale i běžný život,“ uzavírá Hübschman.

„Chybělo to všem, nejen hráčům, trenérům a funkcionářům. Je to naše práce, baví nás to a udržuje nás to v každodenním napětí. Nevidím na nikom, že by se do tréninkového procesu vracel s nechutí,“ uvedl pro klubový web trenér Jablonce Petr Rada. „Chuť je na hráčích vidět,“ dodal zkušený kouč.

Také liberecký obránce Jan Mikula spolu se svými spoluhráči se na první trénink těšili. „Jsme rádi, že jsme si po měsíci konečně kopli do balonu. Snad už to teď bude lepší.“

Jaké jste měli od trenérů pokyny během individuální přípravy? „Skoro každý den jsme něco dělali. Buď jsme běhali, nebo posilovali. Snažili jsme se nějakým způsobem udržovat,“ poodkrývá své činnosti uplynulých dnů Mikula.

Hráči momentálně nemohou využívat kabiny ani sociální zázemí. „Je to specifické. Mně to zase tolik nevadí. Jde o to, že tělo je zvyklé na nějakou regeneraci, kterou teď nemáme,“ krčí rameny Mikula.

Podle dostupných informací by 8. června měla pokračovat liga. Věříte, že tomu tak skutečně bude? „Zatím počítám s tím, že se v tento den začne,“ reaguje Mikula.

„Já jsem si současnou dobu užil s rodinou. Každá volná chvíle s dětmi se počítá, protože během sezony zase tolik času není. Šlo běhat v lese a já mám zahradu, takže jsme s dětmi hráli na zahradě fotbal. Ideální bylo běhat po lese, kde nikdo není, což pro mě byla očista na duši,“ svěřil se liberecký záložník Martin Zeman.