Na tréninku chyběli jen Vojtěch Kubista a Martin Doležal, kteří měli volno.

V předchozích týdnech byly nejprve povoleny pouze individuální tréninky a poté se mohlo trénovat ve skupinách, což také nebylo pro hráče zrovna dvakrát ideální.

Nyní se mohou fotbalisté připravovat pohromadě včetně klasických soubojů. Stále ale nemohou využívat prostory pro regeneraci. Nejvyšší fotbalová soutěž by měla pokračovat za dva týdny.

„Byla to dlouhá doba. Poprvé jsme trénovali všichni na celém hřišti, takže určitě je to příjemné. Hlavně pro hráče, že jsou konečně všichni společně, můžou už spolu komunikovat,“ řekl pro webové stránky klubu hlavní trenér Petr Rada.

„Předtím to bylo rozdělené na ty skupinky, které se jen tak míjely. Nabuzenost tam je vidět, jak jste pohromadě. To je tak vždy,“ má jasno Rada. „Samozřejmě nějaké menší šrámy máme, ale bylo nás dost. To je velké plus nejen pro mě, ale pro všechny týmy,“ doplnil jablonecký lodivod.

„Konečně! Bylo to hrozně dlouhé a trénování ve skupinkách není takové, jako když je pohromadě celý tým. Takže jsme všichni rádi, že jsme spolu a je to takový signál, že se pomalu všechno vrací tam, kde to skončilo,“ nechal se slyšet po prvním společném tréninku záložník Jan Sýkora.

Jak fotbalisté Jablonce vyplní čas před restartem FORTUNA:LIGY? „Do prvního zápasu zbývá 14 nebo 15 dní. Neřekl bych, že je to málo, ale teď už je to jen o tom, aby se mohly udělat přáteláky. To je alfa a omega všeho,“ je přesvědčen kouč Rada.

„Každý využije těch 14 dní, aby mohl sehrát nějaké přátelské utkání. My bychom chtěli hrát ve středu s Viktorkou Žižkov, ještě to dolaďujeme. Musíme se nad tím zamyslet, jak to uděláme, co se týče toho uspořádání,“ uzavřel Petr Rada.