Slovan prestižní konfrontaci s nedalekým boleslavským rivalem zvládl ve velkém stylu, vyhrál rozdílem třídy 3:0, rozhodnuto bylo po půlhodině. Další šance liberecká parta nevyužila, spolehlivý byl opět její brankář Filip Nguyen, jenž zapsal další nulu, v sezoně čtvrtou.

„Jsme rádi, že jsme potvrdili a navázali na vítězství proti Opavě. A to proti kvalitnímu celku, který má velmi dobré fotbalisty a v tabulce není tam, kde by měl asi být,“ konstatoval liberecký trenér Pavel Hoftych, jenž udělal v základní sestavě hned šest změn.

Chtěl, aby jeho svěřenci byli aktivní a určovali tempo utkání. „Vstřelili jsme první branku, přidali druhou… Samozřejmě i soupeř měl svoje možnosti, Filip nás při jedné tutovce podržel. Myslím si, že i v druhém poločase jsme byli lepším mužstvem. Zaslouženě jsme vyhráli a jsme rádi, že jsme získali další tři body a dostali se do horní části tabulky,“ uvedl ústecký rodák na lavičce Slovanu.

V táboře vítězů panovala dobrá nálada. „Byl to už druhý zápas za sebou, kdy se nám podařilo vstřelit první branku velice rychle. Myslím si, že to je ohromně důležité pro psychiku. Vyšlo nám to s Opavou, vyšlo nám to i dnes. Jsme také moc rádi za to, že jsme po brance nepolevili a stále jsme hráli hru, kterou jsme chtěli hrát. Dnes nám to podle mě vycházelo, i když Boleslav byla často nepříjemná a měla také množství gólových šancí. Naštěstí jsme to však zvládli s nulou vzadu a se třemi body,“ uvedl středopolař Jakub Hromada, jenž pod Ještědem hostuje z pražské Slavie.

Právě on demolici soupeře už v 6. minutě načal. „Rambo (Rabušic, pozn. red.) mi míč krásně sklepnul, ovšem přiznám se, že jsem to ani nečekal. Neočekával jsem ani to, že budu mít takový prostor a množství času. Jsem rád, že mi dneska branka spadla,“ popsal trefu hráč, jen by se po úterním utkání na Spartě měl v lednu vrátit do Edenu.

Nálady na stadionu U Nisy byly ve velkém kontrastu. Mladá Boleslav tam nevyhrála dlouhých dvanáct let a její nový trenér Karel Jarolím dál čeká na první výhru. Ve třech zápasech vydoloval jen jediný bod.

„Nehodnotí se mi dobře, po výsledku 3:0… Připravovali jsme se, věděli jsme, v čem je Liberec silný. Myslím si, že průběh ovlivnila brzo inkasovaná branka,“ uvedl zkušený praktik, jehož tým je jen o skóre nad pásmem sestupu.

„Hrajeme naivně, jako mužstvo málo agresivně. V soubojových situacích má soupeř navrch, a z toho pramení nebezpečné šance před naší branku. Měli jsme příležitosti na kontaktní branku, ale bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól. Z tohoto důvodu jsme nemohli pomýšlet na lepší výsledek,“ dodal zklamaný Jarolím.

Klucký: Hráči věděli, co mají hrát

Uspěl i Jablonec. Třebaže hlavní kouč Petr Rada zůstal kvůli žlutým kartám při zápase s Českými Budějovicemi jen na hlavní tribuně. Z ní sledoval výhru 2:1. Jablonecký tým od derby v Liberci natáhl šňůru bez porážky už na šest zápasů v řadě!

„Pokyny od něj jsou slyšet odkudkoliv, když je zápas bez diváků. Během zápasu jsme komunikovali hlavně kvůli střídání. Taktiku před zápasem si vedl hlavní kouč, byli jsme domluvení a všichni hráči věděli, co mají dělat. O poločase hlavní kouč nesměl do kabiny, spojili jsme se s ním, než jsme šli my do kabiny a domluvili se na určitých věcech,“ vysvětloval asistent Zdeněk Klucký.

České Budějovice prohrály v podzimní části ligy venku Na Střelnici vůbec poprvé.

„Byl to boj a bylo to velmi těžké. Možná jsme měli i trochu víc štěstí. Dobře jsme do zápasu vstoupili. Pak přišla taková pasáž, kdy nás Dynamo dostalo dost pod tlak a tam jsme tahali za kratší konec. Druhý poločas jsme chtěli začít v tom stylu, jako v první půli, a to se nám podařilo. Dokázali jsme přidat druhý gól, což bylo hodně důležité. Mrzí nás ten inkasovaný gól, ale dnes jsme to zvládli,“ uvedl útočník Ivan Schranz, jenž jabloneckému celku pomohl už svým šestým gólem v sezoně.