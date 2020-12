Jablonečtí fotbalisté budou hájit třetí příčku FORTUNA:LIGY v domácím zápase s Českými Budějovicemi (14.00). Svěřenci trenéra Petra Rady úterní remízou 2:2 v Karviné utnuli vítěznou sérii, která trvala čtyři duely. Dvanácté Dynamo v lize neprohrálo šestkrát v řadě.

„Závěr v Karviné jsme nezvládli. Mrzí nás to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale je to plusový bod zvenku. České Budějovice vyhrály na Spartě 4:2 a chytily se, mají sérii bez prohry. Trenér je s jejich výkony v každém zápase spokojený, takže tam výkonnost asi je,“ uvedl Rada. Jablonecký kouč bude muset být jen na tribuně, neboť v Karviné viděl z rukou rozhodčího už čtvrtou žlutou kartu v sezoně.

„V minulém ročníku jsme s Českými Budějovicemi doma prohráli 0:1, kdy nás hosté vyučili z brejkové situace. Čeká nás určitě těžké utkání a budeme chtít doma tři body udržet, “ říká před posledním domácím zápasem podzimu trenér Petr Rada. „Program je náročný, to si musíme přiznat. Ale od toho jsou hráči trénovaní, aby takový rytmus vydrželi. Určitě se na to nebudeme vymlouvat.“

Trápící se Mladá Boleslav v sobotu hraje v Liberci (16.00), kde v nejvyšší soutěži nezvítězila od dubna 2008. Středočeši ve dvou utkáních pod staronovým koučem Karlem Jarolímem získali jen bod a jsou patnáctí o skóre nad sestupovým pásmem. Libereckému Slovanu patří osmá příčka.

„Je vidět, že sezona už je dlouhá a třeba ty rychlostní typy už toho někdy mají plné zuby. Ale stejně je na tom soupeř. Teď už jdeme na krev a máme dva zápasy, v kterých chceme urvat, co se dá,“ burcuje trenér Liberce Pavel Hoftych. „První je Mladá Boleslav, která je tradičně prakticky skoro regionálním soupeřem, i když to jiný kraj. Rozdáme si to s Bolkou, která nedávno vyměnila trenéra. Je tam zkušený harcovník Karel Jarolím. Jsme doma a chceme se porvat o vítězství.“