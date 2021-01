Podle postavení obou týmů v tabulce bude favoritem hostující družina trenéra Petra Rady. Jablonec se totiž po podzimu umístil na výborném druhém místě, zato Teplice jsou až dvanácté.

„Jablonec v závěru podzimu působil velmi dobrým dojmem, byl v herní i výsledkové pohodě. Teď se mu dva zápasy v přípravě výsledkově nepodařily, ale to je hodně zavádějící, protože to mohlo být náročnou přípravou. Kvalita v tom týmu stoprocentně je, čeká nás druhý tým tabulky, takže doopravdy těžké utkání,“ predikuje trenér Teplic Radim Kučera.

„Bude to těžké utkání. Teplice jsou posilněné dvěma výhrami v Boleslavi a ve Zlíně. Kádr si sednul, přišel nový trenér a je tam zřejmě nová strategie. Co máme zprávy, tak tam nebude optimální terén. Jenže ani když máme dnes všichni vyhřívané trávníky, nemůžeme v tomto počasí čekat nic lepšího. Bude to boj, jako vždy v Teplicích,“ uvedl kouč Jablonec Petr Rada.

Duel FK Teplice – FK Jablonec začíná v pátek 15. ledna od 18 hodin. Přímý přenos vysílá program ČT Sport. Hlavním rozhodčím bude Pavel Franěk, na čarách budou mávat Petr Blažej a Jaroslav Poživil.