Oba zástupci Libereckého kraje v první fotbalové lize se představí v předvánočních derniérách na hřištích soupeřů: dnes jede Liberec na Spartu (17) a Jablonec do Olomouce (15).

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav (12.kolo) 3:0 | Foto: Deník / Jaroslav Appeltauer

„Čekáme kvalitního soupeře, viděli jsme ho teď na zápase v Ostravě, kde Olomouc měla vyhrát, měla spoustu šancí. Je vidět, že po domácím zápase s Budějovicemi proběhla nějaká kritika a zápas s Baníkem byl úplně jiný. Prakticky po celý zápas byli hosté lepší a jen díky Laštůvkovi nedali góly. Na druhou stranu pro nás bylo důležité, že jsme teď doma porazili Budějovice. Hráči teď mají před dovolenou poslední zápas. Po sérii, kterou teď šest zápasů máme, je přístup hráčů daný a kluci vědí, o co hrajeme. Byla by škoda si to nějakým špatným výkonem pokazit,“ řekl pro klubový web před posledním podzimním duelem jablonecký trenér Petr Rada..