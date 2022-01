Slovan si dril zpestří dvěma tureckými kempy. „Jen první dva dny hodně pršelo, ale na hřištích to vůbec znát nebylo. Vše, co jsme z kondičního hlediska chtěli odtrénovat, jsme odtrénovali. Každý den jsme trénovali dvoufázově a pak to zakončili zápasem, který jsme výsledkově zvládli velmi slušně. Zatím tedy jenom samá pozitiva. Jediné, co trochu kalí radost, je zranění Júsufa. Budeme doufat, že to nebude nic vážného,“ řekl po sobotním návratu kouč Slovanu.