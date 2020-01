Je za námi deset dní hrubé zimní přípravy, jak probíhaly?

Nabírali jsme v nich kondici a posilovali. Musím zaklepat, protože terény u nás jsou v současnosti na dobré úrovni, ani u nás v Jablonci není sníh. Takže i pro běhání je to dobré. Tréninky kombinujeme i s hřištěm. Dopoledne většinou máme kondiční stránku. Pro mě je zatím nejdůležitější to, že se nikdo nezranil a všichni mají prakticky stejnou jak tréninkovou, tak zápasovou zátěž.

Z kádru vám v tomto týdnu odešel důležitý stoper Břečka, jak se s jeho odchodem vyrovnáváte?

Je to jedenáctý hráč, co odešel ze základu. Z tohoto pohledu jsme tak trochu rarita v Evropě. Nevidím průměrný ani špičkový klub, co by prodal deset hráčů. Ale i s tím si musíme poradit. Byl to hráč základního kádru, poslední z obrany, který nám tu zůstal a teď i on odešel. Komplikace to samozřejmě je, protože to byl levonohý stoper, což je vždy výhoda pro rozehrávku a rychlejší přejímku balonu. Klub dostal nabídku a hráč chtěl. Tomáš jde ven díky svým výkonům, které byly hodně dobré. Poslední rok udělal opravdu velký posun. Když odešel Lischka, tak ho dokázal nahradit. Pro složení naší obrany to ale je problém. Máme tu Jugase s Plechatým, po roce se nám uzdravil Štěpánek. U něj mu první dva odehrané poločasy napomohly k tomu, že se přesvědčil, že je zdravý. Samozřejmě mu chybí herní praxe i kondice. Teď zkoušíme, kdo zleva, kdo zprava, tak, abychom to postavili na jaro a vyhovovalo nám to. Uvidíme, jestli nebude někdo ještě na hráčském trhu, ale také máme možnost stáhnout Vojtu Kubistu na stopera, což už se v některých zápasech stalo.

Kromě Břečky vám z podzimního kádru schází také produktivní Sýkora, který u nás hostoval do konce roku 2019.

I on odehrál podzim slušně, dal góly. Je tam furt nějaká šance, že by mohl přijít zpátky. Zatím zkoušíme varianty bez něj. Kdyby se nevrátil, určitě by to pro nás znamenalo další oslabení. Pět gólů, šest asistencí, na levé straně sehranost s Krobem, to všechno hovoří pro něj. Slavia je jeho mateřský klub a ona rozhodne, kam půjde. Nedovedu teď odhadnout, jak se Slavia rozhodne, nebo jak zapracuje náš management. Je také potřeba říct, že se nám dobře jeví Pleštil, který je rychlostním typem.

Je pro vás těžké každého půl roku reagovat na početné změny v kádru?

Pro trenéra je zajímavé, když přijdou noví hráči. Pro složení týmu a sehrání je to vždy nepříjemné. Já musím zaklepat, nám to funguje, jakž takž jsme to dali vždy dohromady. Je to nepříjemné, ale musíme si s tím poradit. Věříme tomu, že to bude tak fungovat i dál. Hráči vědí, o co hrají a o co jde. Ti, co nenastupovali, mají šanci hrát. V tom by problém být neměl.

Předpokládám ale, že vytyčené cíle z léta měnit nehodláte.

Náš cíl byl už po letních odchodech udržet se v první šestce, tak abychom měli o co hrát až do konce. To, že jsme nyní na třetí pozici je příjemné, ale kdybychom nevyhráli poslední dva zápasy, tak jsme taky mohli být devátí. Je to tam hodně našlapané. Odstupy jsou minimální a ostatní mančafty většinou zbrojí.

Bývalý reprezentant a váš někdejší spoluhráč Ladislav Vízek vás pochválil, jak si s těmi změnami vždy dokážete v klubu poradit.

Ale víte, jak to je. Chvála smrdí, za měsíc může být všechno jinak. S Láďou jsem nemluvil, ale znáte ho. Je rozšafný, mluví tak, jak to lidi baví a co chtějí slyšet. Ale interní věci, ty si musíme vyřešit my.

V deníku Sport se omílají některé nevyplacené mzdy, jak je to tedy s platební morálkou v Jablonci?

Tady to funguje. Asi nejsme jediní, kde je to zpožděné o tři dny, maximálně týden. V dnešní době, kdyby to byly tři měsíce? Tak to už by se asi někdo zlobil. Né že by tu byli hráči nezabezpečení, ale třeba u mladších hráčů by to byl třeba problém. Abych řekl pravdu, já se o tyto ekonomické věci, smlouvy hráčů a bonusy nezajímám. To pak člověk do toho zabředne, proč má někdo velký bonus a proč nehraje a tak podobně.

Pojďme k příjemnějším věcem, prý máte v rodině čerstvého vnuka.

Ano, je to kluk od syna Filipa, jmenuje se Maxmilián. Moc mě k němu zatím nepouští, protože prý moc řvu (úsměv). Načekal jsem se dlouho, s mým věkem, nevím, jestli si mě moc užije (smích).

Bude z něj také fotbalista?

Ale tak to není postavené. Hlavně aby z něj byl slušný člověk a když bude dělat sport, tak jen dobře.