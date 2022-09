Na rozdíl od diváků ale domácí fotbalisté byli při chuti a v 8. minutě šli po zásluze díky hlavičce Urbance do vedení. Pak ale vypadli z role a Chramosta s Martincem skóre otočili. Chvíli před pauzou navíc zvýšil na rozdíl dvou branek Hübschman, ale radost hostujícího týmu zastavili rozhodčí, kteří signalizovali ofsajd. V tu chvíli to pro Tepličany vypadalo hodně špatně, předvedený výkon jejich příznivci odměnili silným pískotem. „První poločas byl z naší strany katastrofální," uznal Jiří Jarošík.

Trenér sklářů o poločasové přestávce v kabině běsnil. „Je na nás všechny velký tlak, jsou to obrovské nervy. Byl to pro nás důležitý zápas, který jsme nechtěli prohrát, a po katastrofální první půli asi málokdo věřil, že to otočíme. V kabině jsem vybouchnul, byla zasloužená bouřka, odnesly to nějaké tabule, asi na ně budeme mít množstevní slevu u dodavatele. Hráči si to vyříkali i mezi sebou. Druhou půli jsme nastoupili nažhavenější, povedla se nám střídání a trochu jsme to nastartovali," prozradil, co v zákulisí dělo.

Jaké byly jeho poločasové tahy? Stáhl ze hry nováčka Filu, kterého na sever v pátek zapůjčila Slavia, a Křišťana. Místo nich poslal do hry Jukla s Žákem, což se mu vyplatilo. Oba dva střídající fotbalisté přispěli k obratu, který nastartoval i fanoušky. Myšlenky Jablonce na vyrovnání zhatil nedisciplinovaný Malínský a v závěru se pakoval do kabin předčasně po druhé žluté i Jovovič. Při odchodu navíc naštvaně mrštil kapitánskou páskou pod nohy sudího Klímy. „Měli jsme Teplice na lopatkách, ale pak jsme udělali fatální chyby. Zase jsme dali venku dva góly a nevyhráli, něco je špatně. Navíc jsme zase dostali červené karty, za to se stydím. Je to ubíjející. Domů odjíždíme jako spráskaní psi," hlesl jablonecký trenér David Horejš.

„Jsem z obratu nadšený. Nevybavuju si moc zápasů, co bychom tady otočili. Po důrazném vyříkání toho, jak to nemá být, jsme zvedli hlavy. Dokázali jsme vytvořit větší tlak na obranu Jablonce, ta pak chybovala. Dali jsem do toho i víc chuti, emocí, víc jsme si za tím šli," měl ze zisku tří bodů radost teplický záložník Tomáš Kučera.

FK Teplice - FK Jablonec 3:2 (1:2). Branky: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gning - 18. Chramosta, 40. Martinec. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Vyhnanovský - Franěk (video). ŽK: Hybš - Jovovič, Polidar. ČK: 76. Malínský, 90.+2 Jovovič (oba Jablonec). Diváci: 2223. Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (61. Shejbal), Kučera, Křišťan (46. Jukl), Urbanec - Trubač (90.+5 Kodad) - Gning (86. Dramé), Fila (46. Žák). Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Heidenreich - Souček (70. Ikaunieks), Hübschman (70. Malínský), Houska, Polidar - Šulc, Jovovič - Chramosta (64. Sejk).