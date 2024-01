/VIDEO/ Fotbalový útočník Bienvenue Kanakimana, jenž na sebe upozornil v dresu druholigového Vyškova, posílí FK Jablonec.

Velké Hamry A - FK Jablonec | Video: Josef Březina

Na severu podepsal víceletý kontrakt.

Forvard přezdívaný Benny, je rodákem z Burundi a do Vyškova přestoupil v roce 2019. Prošel si několik hostování v USA, Rakousku a Číně.

V sobotu Bienvenue "Benny" Kanakimana podepsal v Jablonci smlouvu a hned cestoval s týmem na zápas do Desné proti Velkým Hamrům (5:2). Odehrál poločas a i když se hrálo na těžkém zmrzlém terénu, dal najevo své přednosti - rychlost, technika s míčem, chuť do zakončení.

"První den v Jablonci byl v pohodě. Cítil jsem se tady jako doma. Českou republiku znám vcelku dobře, už jsem tu delší dobu. Takže vše bylo fajn a nebylo to nějak bláznivé, takže se cítím dobře. Viděl jsem kluky z týmu, byl jsem v kabině a cítil jsem velmi dobrou atmosféru i mezi hráči. je to pro mě výzva, když se posouvám do první ligy. První liga bude náročná, ale věřím, že to bude dobré," řekl pro klubový web.

Nejlepší sezónu v Česku měl tu minulou, kdy ve 29 zápasech nastřílel tento křídelní hráč 14 branek. Nyní bude 24letý reprezentant Burudni, jenž má na svém kontě i několik startů v národním A týmu, bojovat v české nejvyšší soutěži.

Jablonecký klub podle médií rovněž jedná o výměně forvarda Jana Chramosty do Bohemians. Z Prahy by měl naopak přijít David Puškáč.