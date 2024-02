Na herním soustředění v Turecku se jablonečtí fotbalisté pod vedením trenéra Látala přehoupli do druhé poloviny přípravy. První únorový den měli hráči na programu dvě tréninkové jednotky. A v sobotu 3. února je čeká poslední přátelák.

FK Jablonec už trénuje doma | Foto: fkjablonec.cz

Na dopolední vyrazili do nového tréninkového centra nedaleko hotelu, kde budou trénovat až do konce herního kempu. A ve stejném areálu odehrají v sobotu poslední přípravné utkání. Do tréninku s týmem se i včetně střelby zapojil Michal Černák.

Příjemným zpestřením před tréninkem bylo setkání s bývalými hráči Vladimírem Jovovićem a Zoranem Petrovićem, kteří teď mají společné působiště.