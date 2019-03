Svěřenci trenéra Petra Rady v nedělním duelu 26. kola FORTUNA:LIGY zvítězili po trefách v první půli Vladimira Jovoviče, Michala Trávníka z penalty a ve druhé Martina Doležala 3:0.

Před pátým ostravským Baníkem má jablonecká parta náskok pět bodů, manko na třetí pražskou Spartu stáhla na šest.

„Tabulku sledujeme, jsou ještě čtyři kola, body se budou počítat i v nadstavbě. Úkol číslo jedna je držet se v první skupině. Hlavní ale je náš herní projev,“ řekl Petr Rada, trenér FK Jablonec.

Domácí byli lepší a vyhráli naprosto zaslouženě. _Od začátku jsme dneska diktovali tempo hry. Dali jsme krásnou první branku Jovovićem a v závěru půle nás uklidnila penalta. Chtěli jsme do zápasu vykročit aktivně, abychom neinkasovali, a třetí branka nás opět uklidnila. Mohli jsme pak být víc hladovější. Vystřídali jsme a dali hráče, kteří nedostávali zatím tolik příležitostí. Poprvé diváci viděli třeba Fábryho. Těší mě i čisté konto,“ řekl Rada.

Zatímco on mohl být spokojený, jeho protějšek Roman Nádvorník, jenž na příbramské lavičce nahradil Josefa Csaplára, naopak. „Zápas se mi hodnotí těžce. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Jablonec byl od první poloviny lepší. O jeho kvalitě jsme věděli. V desáté minutě jsme šli sami na jeho bránu, když bychom dali gól, mohl by se zápas vyvíjet třeba úplně jinak. Domácí by se dostali pod tlak. Ale to se, bohužel, nestalo. Stejná situace byla i v druhé půli, když jsme měli další spíš už dvě stě procentní šanci dát do prázdné brány, ale nedokázali jsme to využít. Jablonec dnes vyhrál zaslouženě. My jsme začali hrát až ve druhé půli po určitých změnách. A to už bylo málo. Nám chyběly větší nasazení a klid. Velice špatná byla přechodová fáze,“ zhodnotil duel na Střelnici kouč Příbrami.



V neděli 7. dubna čeká na Jablonec derby v Liberci s domácím Slovanem. „Věřím, že to bude zajímavé, fér vedené utkání. Musíme se na něj připravit. Mám tam mnoho kamarádů. Rád se vracím všude, kde jsem působil. Je to derby, které pod Ještědem má náboj a navíc je padesáté. Mohlo by přijít hodně diváků,“ řekl kouč.