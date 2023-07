Jablonečtí prvoligoví fotbalisté v úvodním zápase herního soustředění v Alpách porazili pod dohledem nového kouče Radoslava Látala WSG Tirol po trefách útočníka Drchala a středopolaře Kratochvíla 2:1.

V prvním utkání na herním soustředění jablonečtí fotbalisté (v zeleném) za vytrvalého deště zvítězili 2:1 nad WSG Tirol po gólech Drchala a Kratochvíla. Foto: FK Jablonec/Martin Bergman | Foto: Deník/VLP Externista

V pátek večer je v Rakousku od 19.00 čeká FC Wacker Innsbruck.

„Do zápasu jsme šli ze zatížení. Musím říct, že po kondiční stránce jsme to zvládli velice dobře, hlavně těch prvních šedesát minut, kdy jsme dělali to, co jsme si nacvičili v tréninkách a udělali si nějaké nácviky. To vše jsme plnili. Byli jsme siloví, dobře jsme bránili," hodnotil trenér Látal.

"Samozřejmě, jak jsme pak začali střídat, tak byla hra rozdrolená a už tam byly nějaké chyby z naší strany, ale chceme tady zapojit všechny hráče do zápasů, abychom je viděli a poznali je,“ hodnotil úvodní duel na soustředění kouč FK Jablonec.

WSG Tirol – FK Jablonec 1:2 (0:2)

Branky Jablonce: 19. Drchal, 40. Kratochvíl.

FK Jablonec: Hanuš – Slávik, Tekijaški (73. Akpudje), Hurtado (60. Martinec), Souček – Pleštil (60. Schön), Považanec (73. Hübschman), Kratochvíl (73. Smejkal), Tchanturishvili (73. Nykrín) – Chramosta (60. Náprstek, Drchal (65. Ikaunieks).