„Hrálo se zajímavé utkání. Sparta do toho lépe vstoupila a šla do vedení. Pak už náš výkon snesl velké měřítko. Zaslouženě jsme vyrovnali a prodali jsme to, na čem tu pracujeme. Věřili jsme, že jsme schopni Spartu i porazit, to bylo důležité. Pečlivě jsme se připravovali, ještě dnes jsme měli dvakrát video. Přišla však komplikace a červená karta. Paradoxně jsme pak měli asi největší šanci Malínským, tam jsme to mohli zlomit. Bod dnes musíme brát, dohrávali jsme v devíti. Máme dost žlutých a červených karet. To je prostě problém, na to musíme zapracovat,“ zamýšlí se Horejš.