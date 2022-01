„Mám pomáhat jako asistent trenéra a vypomáhat i jako vedoucí týmu, což bude prakticky něco podobného, jako jsem dělal v béčku. Tady to bude ve větší míře, co se týče organizace, protože u ligového týmu je to složitější. Určitě se na to těším, je to pro mě krok dopředu. Věřím tomu, že budu nápomocný tomu, abychom se zvedli a začali stoupat tabulkou nahoru," říká ke své nové roli Tomáš Čížek, rodák z Děčína, který v české lize oblékal mimo jabloneckého také dresy Sparty Praha nebo Bohemians Praha 1905. V zahraničí nabral bohaté zkušenosti v ruské lize.