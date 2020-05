Jediný gól úterního utkání 25. kola se zrodil v 31. minutě. Krobův přizvednutý centr doletěl až na zadní tyč, kde číhal Holík a z voleje propálil bezmocného Dostála. Přitom do té doby byl Zlín aktivnější.

Hned po přestávce musel ze hřiště domácí stoper Plechatý, který zkosil Janetzkého a uviděl červenou kartu. Hosté ale dlouhou výhodu nevyužili, naopak domácí mohli přidat další branky. Svěřenci trenéra Rady si tak upevnili třetí místo, zlínský kouč Páník na obnovenou premiéru na lavičce ševců nebude vzpomínat v dobrém.

„Byl to těžký zápas, ale i v deseti jsme to zvládli dobře,“ radoval se hrdina utkání Libor Holík. „Vážím si každé branky, ale důležitější jsou tři body. Nikdo nevěděl, jaké to po tak dlouhé pauze bude,“ dodal.

„V Jablonci jsem nějakou dobu působil, byl jsem namotivovaný. Hráli jsme dobrý zápas, škoda, že nevyšel aspoň ten bod,“ litoval zlínský záložník Jakub Janetzký, který byl nejnebezpečnější hráčem hostů. „V úvodu jsme měli několik šancí a závarů, mohlo to tam spadnout. Po tom vyloučení jsme toho už moc neměli. Škoda, že mě tam zfauloval, mohl jsem jít sám na bránu.“

FK Jablonec - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 31. Holík. Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová. ŽK: Conde, Jiráček (oba Zlín). ČK: 48. Plechatý (Jablonec). Bez diváků.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Pleštil (73. Kratochvíl), Matoušek (50. Jeřábek), Považanec (81. Chramosta), Sýkora - Dočekal (81. Pilík). Trenér: Rada.

Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Jiráček - Hlinka, Conde (59. Martínez) - Fantiš (59. Džafič), Janetzký (69. Jawo), Čanturišvili (86. Bartošák) - Poznar. Trenér: Páník.