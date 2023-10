Na Střelnici se vrací projekt Jablonec hasičům. Při utkání 12. kola FORTUNA:LIGY, v neděli 22. října v 18 hodin, chtějí jablonečtí fotbalisté poděkovat dobrovolným a profesionálním hasičům z Libereckého kraje za jejich obětavou práci, kterou pro všechny kolem dělají.

fotbalisté FK Jablonec hasičům | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Projekt Jablonec hasičům vznikl v roce 2015 jako forma veřejného poděkování profesionálním adobrovolným hasičům z jabloneckého regionu za každodenní obětavou a náročnou práci pro veřejnost.

"Všichni si uvědomujeme, jak důležití hasiči pro nás všechny jsou a zaslouží si za to velký obdiv. A právě na utkání FK Jablonec – Bohemians Praha 1905, které se odehraje v neděli 22. října od 18 hodin na jablonecké Střelnici, jsme pozvali, prostřednictvím Hasičského záchranného sboru (HZS) Libereckého kraje profesionální i dobrovolné hasiče s rodinami, aby si s námi užili příjemné odpoledne a my jsme jim mohli společně s fanoušky poděkovat," informoval o akci tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman a dodal, že projekt by nemohl být realizován bez součinnosti s krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

„Vítám každou možnost naši dobře odváděnou práci propomoc druhých prezentovat na veřejnosti. Těší mne, že se lidé o velmi náročnou práci hasičů, napříč všemi oblastmi, zajímají. A vzájemné propojení sportu s hasiči patří k sobě, je to součástí naší fyzické přípravy, je to součástí i psychohygieny hasičů po náročných zásazích. Uvítal jsem proto možnost navázat na tradici vzájemné spolupráce FK Jablonec a hasičů Libereckého kraje, kterou přerušila pandemie covidu. Věřím, že se tradice vzájemné spolupráce obnoví a budeme ji moci rozvíjet i do budoucna,“ říká k projektu Jablonec hasičům ředitel HZS Libereckého kraje Jan Hadrbolec.

„Oslovili jsme prostřednictvím HZS sbory dobrovolných hasičů a profesionální jednotky v kraji, abychom je pozvali na zápas proti Bohemians Praha 1905 a mohli jsme jim spolu s fanoušky poděkovat za jejich obětavou službu veřejnosti,“ dodal za FK Jablonec Martin Bergman.