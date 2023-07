Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu?

Čekám, že se zlepší výkon každého jednotlivce a také výkon celkově a že bude mužstvo hrát lépe než minulou sezónu. V hráčích to je, jen to musí ze sebe dostat. Příprava asi byla taková, jakou si představovali, byla kvalitní a teď to musí dokázat. V některých zápasech minulé sezóny zůstali totiž daleko za očekáváním.

Zkuste si tipnout umístění jabloneckého klubu na konci ročníku.

Přál bych si, aby se Jablonec zase dostal na příčky, na které ještě v nedávné době patřil. A taky bych si přál, aby hrál v klidném středu, aby nemusel mít obavy o baráž a o setrvání v lize. To si jablonečtí fanoušci určitě zaslouží. A pro nové, mladé hráče to je příležitost, aby se v lize ukázali a upozornili na sebe ty lepší kluby. To by asi většina z nich měla chtít, upozornit na sebe lepší kluby.

A kdo myslíte, že tentokrát získá titul?

To je hodně těžké tipovat. Já jsem ani v létě, ani v zimě Spartu netipoval na to, že by mohla vyhrát. A dokázala to. Tipoval jsem Slavii. V zimě jsem si i myslel, že to bude Plzeň. Ale ta odešla, pozice rychle vyklidila. Podle mne to zase bude trojlístek Sparta, Slavie, Plzeň. Špatně na tom nebude ani Liberec a Ostrava. Uvidíme. V boji o titul si to ale, podle mne, rozdá právě ten trojlístek.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Nejsem pro to. Podle mne má být klasický systém, na konci se pak ukáže, kdo je nejlepší. Tak jsme na to byli historicky zvyklí. A i když se teď ve světě a ve společnosti mění spousta věcí, i ty, které dlouhé roky fungovaly, tak já jsem určitě proti nadstavbové části.

Jablonec má čtrnáct nových hráčů. Bude to těžké pro trenéra, navíc nového u týmu?

Určitě to bude velice těžké. On sám je v klubu nový, bude se seznamovat se situací, s fanoušky, s prostředím. A navíc tolik nových hráčů. Ti zkušení musí novým pomoct se co nejrychleji adaptovat v týmu a ne až od osmého nebo patnáctého kola. Fanoušci musí mít ale také trpělivost. V některých zápasech to může, při takové velké změně, která se v Jablonci udála, haprovat. Může to přinést i problémy. Pro nové i staré hráče, pro fanoušky i trenéra, je tato situace nová. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Názory byly různé, zazněly i obavy, že se v Jablonci bude fotbal dělat těžko. A teď se tady, aspoň se co kádru týká, situace vylepšila, obavy se nenaplnily. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Já budu mít určitě velkou trpělivost, protože sladit tak velký počet hráčů bude potřebovat určitý čas.