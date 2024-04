Kanonýr velikonočního fotbalového víkendu na Jablonecku, Jakub Gaši, obléká dres FK Jablonec. Prošel mládežnickými kategoriemi na Střelnici a nastupuje za B tým. Premiéru už ale měl i v áčku u trenéra Látala. A vypadá to, že se mu vydařila.

kanonýr víkendu Jakub Gaši | Foto: fkjablonec.cz

Nejmladším hráčem v kádru pro zimní přípravu byl čerstvě osmnáctiletý záložník Jakub Gaši, kterého trenér Látal povolal z jabloneckého B týmu. Jeho oblíbený klub je Barcelona, oblíbený hráč Messi. V Jablonci trénuje vedle zkušeného Hübschmana, o kterém říká: "Je pro nás vzorem. Je neuvěřitelné, jak to všechno zvládá. Já jsem po tréninku rozbitej. Nechápu, jak to může takhle snášet. Je to pro mě hodně velká pocta s ním trénovat. Je legenda Jablonce i celého českého fotbalu."

Jak jste se dostal k fotbalu?

Můj otec mě k němu přivedl, když mi bylo asi pět nebo šest let.

Začínal jste v Jablonci?

Ano, v Jablonci na Střelnici. Prošel jsem všemi kategoriemi a před dvěma lety, v šestnácti, jsem šel do béčka. A loni v zimě jsem dostal šanci u áčka.

V šestnácti letech už hrát za B tým, to je dobrý výsledek. Jak jste se tam cítil?

Bylo to těžké, ten přechod z dorostu do dospělého fotbalu, ale pak jsem si na to zvykl a už tam jsem jako doma.

Na jakém postu hrajete?

Hraji na postu krajního záložníka.

Kdy vás oslovil trenér Látal?

Vybrali nás čtyři kluky z béčka na zkoušku do zimní přípravy a dva z nás se tam udrželi.

Jaká byla zimní příprava s A mužstvem? Byla náročnější?

Na hřišti to bylo náročnější, ale neběhali jsme tolik mimo hřiště.

Jak vás přijali ostatní hráči? Nebo jste se už znali?

Byl jsem úplně poprvé mezi hráči A týmu. Ze začátku to byl divný pocit, ale postupně jsem si na kluky zvykl.

A už jste za áčko nastoupil do zápasu?

Ano, o víkendu jsem měl první ligový start proti Bohemians a včera jsem nastoupil proti Plzni v MOL Cupu.

Jaký to byl, podle vás, zápas?

Bohužel jsme prohráli, takže to bylo těžké, ale byl jsem rád, že jsem tam mohl být alespoň na patnáct minut.

Řekne vám trenér Látal před zápasem, že půjdete na hřiště nebo to trenér rozhodne až v průběhu zápasu?

Vždycky to závisí na průběhu zápasu. Každý zápas je jiný a trenér se rozhodne až v daném momentu.

V čem byl podle vás problém, že se Jablonci proti Plzni nezadařilo?

Myslím, že to byl první gól, který jsme dostali, ten zlomil celý zápas. Bylp to do té doby vyrovnané utkání, ale pak jsme si dali vlastní gól a šlo to z kopce.

Budete pokračovat v áčku nebo budete trénovat a hrát s béčkem?

Zatím trénuji s áčkem a budu v kádru áčka, ale můžu také hrát za béčko. Záleží na tom, kam mě trenéři pošlou. Myslím, že teď budu chvíli ještě s áčkem, než se uzdraví pár kluků a pak budu chodit, kam bude třeba.

Jaký zápas vás čeká příště?

V neděli hrajeme s Baníkem Ostrava. Hrajeme doma, tak to bude zajímavý zápas. Potřebujeme vyhrát a získat body.

Má tato situace vliv na pocity hráčů před zápasem?

Určitě má, je to větší stres.

Jaký jste na hřišti? Jste klidný nebo nervózní?‘

Občas jsem nervózní, ale většinou klidný.