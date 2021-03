/ROZHOVOR/ Suchý únor je pryč. Měsíční čekaní fotbalistů Jablonce na výhru ukončil po čtyřech kolech Martin Doležal, který zařídil výhru 1:0 na hřišti poslední Opavy. „Jsem rád, že jsem pomohl týmu gólem,“ radoval se útočník po páté trefě v sezoně.

SFC Opava-Jablonec 0:1 | Foto: Deník / Petr Widenka

Cítili jste, že jste po sérii nezdarů v herním útlumu?

V Ostravě rozhodly dvě penalty. Proti Boleslavi jsme nehráli špatné utkání, ale nedokázali jsme tam dotlačit gól. Se Slováckem jsme udělali hloupé chyby a soupeř to potrestal. Vyříkali jsme si to a do Opavy jsme jeli pro tři body. To se nám podařilo.