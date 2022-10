Pardubice posledních sedm zápasů prohrály a od začátku získaly pouze tři body. Favoritem byl tedy Jablonec a od začátku to také potvrzoval. Byl častěji na míči, lépe kombinoval a dostával se před soupeřovu branku. Jen přesná koncovka scházela. Pardubičtí ale ukazovali, že fotbal hrát nezapomněli. Snažili se vyrážet do protiútoků, jablonecká obrana s nimi ale problémy neměla.

První vážnější ohrožení jablonecké branky tak přišlo až po 36 minutách hry, když Zahradníčkova rána šla jen těsně nad. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu a hra se příliš nezměnila ani v úvodu druhé části. Pardubičtí ale s postupem času zvyšovali aktivitu. Dobře bránili a nepouštěli moc hosty do nebezpečných situací.

Jedna ale přece jen přišla, když v šedesáté šesté minutě unikl Jovovič, gólman Markovič si však poradil s jeho pokusem i následnou dorážkou. A protože stále platí staré pořekadlo „nedáš – dostaneš“, přišel trest. V 71. minutě pálil z hranice velkého vápna Hlavatý přesně k pravé tyči Hanušovy branky a Pardubice šly do vedení!

Jablonečtí borci se snažili o zvrat, nepomohla ale ani střídání. A Pardubice tak po sedmi prohrách konečně slavily vítězství. U hostů to pak byla porážka po třech výhrách.

Jablonecký trenér David Horejš byl po zápase rozmrzelý. „Mrzí nás, že jsme nebodovali a ztratili jsme. Bylo to zapříčiněné výkonem, který jsme předvedli. Bylo tam hodně nepřesností. Věděli jsme, že domácí budou hrát o všechno a že tam budou mít okénka vzadu. Jenže jsme tam měli malý počet hráčů ve vápně. V poločase jsme si o tom něco řekli. Ale dneska ten výkon nebyl takový jako v předchozích zápasech. Přesto jsme tam měli jasnou stoprocentní šanci a tam jsme to mohli strhnout na naši stranu. Soupeř vystihl naši rozehru a pak rozhodl. Je to zklamání, nenavázali jsme na předchozí zápasy,“ zlobil se kouč, jehož tým poprvé venku neskoroval. „Doteď jsme vždy byli produktivní, dnes po dlouhé době ne. Byla tam neochota hráčů sprintovat do vápna. Ve vápně jsme byli v malém počtu, nebyl tam ani takový pohyb. Směrem dopředu jsme nepodali takový výkon na jaký jsme zvyklí. Naše hra byla hrozně pomalá. Soupeř hrál dnes o všechno. Někam jsme se dostali a chtěli jsme to potvrdit, bohužel. Neřekl bych, že hráči k tomu špatně přistoupili, ale čekám od nich větší kvalitu a lepší hru směrem dopředu. Hráči jako Jovović, Chramosta, Sejk dnes nepodali optimální výkon,“ zhodnotil zápas kouč Jablonce.

Domácí výhrou nad Jabloncem slaví druhé vítězství v sezoně, kterého si kouč Radoslav Kováč náležitě považoval. „Prvních dvacet minut jsme byli nervózní, až pak jsme se do toho dostali. Jablonec měl nějaké dvě střely, tam nás podržel brankář. Velkou šanci měl do poločasu ještě Zahradníček. Hráli jsme dnes týmově a byli jsme agresivní. Podržel nás brankář Markovič, pak jsme skorovali. V závěru jsme začali ztrácet míče, ale dohráli jsme to a jsme rádi. Dneska jsme si zasloužili vyhrát. Po těch Teplicích to bylo dnes hodně dobré, konečně jsme to uhráli i s nulou a dýcháme. Jsme za to rádi. Za kluky jsem šťastnej. Byli jsme hodně dole, potřebovali jsme zpětnou vazbu a ta dneska přišla. Vyzdvihl bych oba stopery, ale celkově musím pochválit celý mančaft. Jablonec má skvělé hráče a kvalitní tým. Potěšila mě organizace a měli jsme i štěstí,“ konstatoval trenér Pardubic.

FK Pardubice : FK Jablonec 1 : 0 (0 : 0)

Branky: 71. Hlavatý (Kostka)

FK Pardubice: Markovič – Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Janošek (73. Tischler), Icha, Hlavatý (80. Vacek) – Zahradníček (46. Sychra), Černý (C) (80. Lima), Helešic (80. Kurka).

Náhradníci: Budinský – Halász, Mareš, Rosa.

Trenér: Radoslav Kováč

FK Jablonec: Hanuš – Heidenreich, Akpudje, Krob (C) (79. Šulc) – Cools, Považanec, Kratochvíl, Polidar – Jovović – Sejk (79. Patrák), Chramosta.

Náhradníci: Richter – Malínský, Ikaunieks, D. Souček, Surzyn.

Trenér: David Horejš

Rozhodčí: Zelinka – Pochylý, Dohnálek

Diváci: 629