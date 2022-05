"Je pravda, že to vyšlo dneska na moje narozeniny, tak jsem za to rád. Moc se na to těším, Jablonec je pro mě obrovská výzva a jsem rád, že to všechno dopadlo," říká nový trenér Jablonce David Horejš. Finální podoba realizačního týmu Davida Horejše bude známa během následujících dní.

Již před koncem soutěžního ročníku David Horejš avizoval, že nebude pokračovat na jihu Čech, kde mu končila smlouva. "Už jsem potřeboval nějakou změnu. Dopadlo to tak, že mi v Budějovicích končila smlouva a pan Pelta mě oslovil. Hrozně se mi to líbilo a jsem rád, že jsem nabídku z Jablonce dostal. Jablonec beru za posledních deset let k TOP 5 týmům v české lize, takže to beru jako šanci, kterou chci využít," dodává pětačtyřicetiletý kouč, který má v současnosti na kontě 98 zápasů jako prvoligový trenér.

Jako hráč působil David Horejš na pozici obránce a v první lize si připsal 209 startů, ve kterých zaznamenal devět gólů. Dalších 27 startů přidal ve druhé lize a vstřelil jeden gól.

První fotbalové krůčky udělal David Horejš v Prachaticích, odkud se v roce 1998 vydal na zkušenou do Českých Budějovic. Krátce se objevil také na hostování v Třeboni, odkud si ho ale trenéři Dynama opět rychle stáhli. K základním kamenům budějovické sestavy patřil od roku 2001, kdy mužstvo sestoupilo do druhé ligy. Po dalším sestupu v roce 2005 odešel do Brna na hostování. Tam vydržel jednu sezonu a po svém návratu do Českých Budějovic převzal po Martinu Vozábalovi kapitánskou pásku.

Od roku 2012 pak působil v roli trenéra u mládeže v Českých Budějovicích a od roku 2015 převzal A tým Dynama.