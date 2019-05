Zdálo se, že jste na utkání víc motivovaní než Liberec.

O motivaci bylo postaráno už před utkáním. Hrálo se derby a my jsme do toho šli naplno.

Dá se říct, že jste mohli hrát klidněji, bez jakéhokoliv tlaku a nervozity…

Je to tak. Liberec potřeboval bodovat, zatímco my jsme mohli hrát v pohodě. Myslím si, že i to rozhodlo o našem vítězství.

Asi jste si hodně oddychli, když šel Pázler sám na bránu a nedal.

To tedy jo. Já znám Pázlera z Hradce a přiznám se, že jsem se bál, že to sólo promění. Naštěstí to nedal. Myslím si, že by to hodně ovlivnilo zápas.

Můžete popsat váš gól?

Nabíhal jsem do vápna. Dostal jsem přihrávku od Miloše Kratochvíla, levačkou jsem si to přiťukl na pravou a vystřelil. Ale někdo z Liberečáků mi tam hodil skluz a tečovaný míč prošel pod brankářem do sítě.

Pro vás to byla úspěšná sezona, takže zavládla v týmu asi velká spokojenost.

Určitě jsme spokojení. Sezona byla těžká, ale taky nejlepší, co tady asi v Jablonci v historii byla. Jsme rádi, že jsme si mohli zahrát Evropskou ligu a že jsme se v ní neztratili. A i v lize je čtvrté místo úspěchem a jsme rádi, že máme předkolo Evropské ligy. Všechno letos vyšlo skvěle.

Po operaci srdce se na trávník vrátil David Liška. Jak moc jste to s ním prožívali?

Když jsme se dozvěděli, co se mu stalo, tak nás to všechny zasáhlo a všichni jsme ho podporovali. Doufali jsme, že to bude dobrý a že to dopadne dobře. A že nastoupil ještě v této sezoně, to je něco nevídaného.

Hodně se hovoří o tvé budoucnosti. Je reálné, že zůstaneš v Jablonci?

Nevím. Teď se to všechno bude řešit a všechno se uvidí v následujících dnech.

Vypukne tedy zasloužená oslava?

Ano, oslava bude.

Vlastimil Cakl