Více šancí se už v pátečním podvečeru na Střelnici neurodilo. Domácí tým v druhém poločase prakticky neohrozil branku soupeře, a i proto si z předehrávky neodnesl ani bod. Naopak Brno po jednobrankovém vítězství na Střelnici slaví první ligovou výhru v soutěžním ročníku.



Nepovedený výkon i výsledek nepotěšil nejen jablonecké příznivce, ale také samotné aktéry zápasu. Páteční porážku se Zbrojovkou Brno zhodnotil krajní obránce Libor Holík, který v utkání nastřelil břevno.



Jak probíhala příprava na zápas s Brnem, ve kterém jste přišli o trenérský štáb?

Přípravu jsme měli už do doby, co vláda oznámila, že se bude hrát, ale ještě to nebylo oficiálně potvrzené. Celý tento týden už jsme se připravovali zápasově. Víceméně jsme už počítali s tím, že se hrát bude. Bohužel samotný zápas nedopadl, tak jak bychom chtěli.



Porážku s posledním týmem tabulky asi koušete těžce.

Zápas hodnotím špatně. Za prvé jsme prohráli doma. Za druhé výkon nebyl takový, jaký by měl být. Scházel pohyb, nabídka i více odvahy. Chybělo více věcí. Máme teď reprezentační pauzu na to, si k tomu něco říct. Zase se v tom nechceme babrat dlouho, musíme to hodit za hlavu a připravit se na venkovní zápas, který nás čeká a přivést body z venku.



Jak se hraje bez divácké kulisy a i bez hlasatele?

Zažili jsme to při první covidové vlně. Tehdy tam ještě byl hlasatel, teď nebyl. Není to příjemné, ale buďme rádi, že můžeme dělat, co nás baví. Ta kulisa chybí, je to takové smutné.