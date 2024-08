Další utkání Chance ligy totiž odehráli jablonečtí fotbalisté ve vršovickém „Ďolíčku“ proti domácím Bohemians. Zápas začali lépe domácí a jejich ofenzivní snažení přineslo gól v 11. minutě, když po zákroku na Drchala a následné poradě s VARem nařídil sudí Nehasil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Jusúf Hilál a Bohemka šla do vedení. Branka však spíše nabudila Jablonecké, kteří s přibývajícím časem přebrali otěže hry. Jejich snaha o srovnání stavu přinesla i kýžené vyrovnání v 35. minutě . To hosté zahrávali trestný kop z levé strany, Nebyla poslal čechraný balon do vápna a nabíhající Hollý v pádu hlavičkoval přesně za záda domácího brankáře – 1 : 1.

„Máme deset bodů, ale mohli jsme z toho vytěžit i více. Jsme rádi i za těch deset bodů. Jdeme zápas od zápasu, a teď doufám že vyhrajeme i následující utkání. Tady jsme na hřišti nechali všichni srdce,“ radoval se po závěrečném hvizdu rozhodčího v Ďolíčku jablonecký Dominik Holý.

Radost na straně Jabloneckých mohla být ještě větší o pár minut později, když se Kanakimana zbavil domácího obránce a běžel sám na gólmana Soukupa. Jenže při snaze o kličku se dostal hodně do strany a jeho pokus o střelu zblokoval vracející se obránce. Minutu na to se ocitl v dobré pozici hostující Puškáč, jeho volej však postrádal přesnost. Do kabin se šlo za remízového stavu a úvod druhé půle navázal na předchozí minuty. Obě mužstva se pokoušela o rychlé průniky.

Po jednom z nich šel domácí Jusúf sám na brankáře Hanuše, ten ale jeho pokus o lob zlikvidoval. Šance domácích pokračovaly, Matoušek a po něm i Drchal ale neměli přesnou mušku. A staré dobré „nedáš – dostaneš“ opět platilo. Kanakimana se ve vápně protlačil přes obránce a z úhlu obstřelil brankáře a s pomocí zadní tyče poslal míč do sítě. Po obdržené brance začala Bohemka „utahovat šrouby„, do slibných situací se dostali Novák, Hůlka i Drchal. Ovšem přesnost střelby a také jablonecký brankář Hanuš změnu skóre nepřipustili.

Závěr zápasu se pak hrál téměř nepřetržitě před Hanušovou brankou, tlak domácích byl silný, ukončit ho však mohla situace v poslední minutě řádné hrací doby. Tři (!! ) jablonečtí hráči šli sami na brankáře Soukupa, ovšem v rozhodující chvíli Štěpánek netrefil prázdnou branku! V hektickém závěru, kdy se hrálo více než šestiminutové prodloužení, Jablonečtí doslova odkopali balon od své branky a důslednou obranou své vedení uhájili. Z Prahy si tak převezli cenné tři body za bojovný a disciplinovaný výkon.

Jablonecký kouč Luboš Kozel byl po dalším tříbodovém zisku z Prahy opět spokojený. „Dnes to nebyly ideální podmínky pro fotbal, ale jsou stejné pro oba mančafty. Nesmírně si vážíme tohoto výsledku, je to cenné vítězství. Přitom jsme do zápasu nevstoupili příliš dobře,“ zhodnotil duel trenér hostů.

Domácí lodivod Jaroslav Veselý byl po zápase naštvaný. „Jsem strašně zklamaný a naštvaný. Nezasloužili jsme si prohrát, vždyť jsme měli asi 26 zakončení. Ale i Jablonec měl šance. Oba týmy si vytvořili spoustu příležitostí. Útoky dominovaly nad obranami,“ řekl k zápasu.

S třemi góly je nejproduktivnějším střelcem Jablonce v nové sezoně. Záložník Dominik Hollý vyrovnávacím gólem na Bohemians zavelel k obratu a dalším třem bodům pro Jablonec.

„Prvních dvacet minut zápasu jsme za mě zaspali. Nevím, jestli to bylo atmosférou nebo počasím, ale těžko se nám běhalo. Pak jsme dali gól a bylo to lepší až do konce poločasu. Druhý poločas byl takový na střídačku, my jsme tam měli nějaké protiútoky. Bohemka už nás pak tlačila, ale nějak jsme to ustáli zásluhou bojovnosti. A to hlavně rozhodlo o našem vítězství,“ popsal utkání zatím nejproduktivnější střelec Právě on svým vyrovnávacím gólem otevřel cestu ke třem bodům.

Bohemians Praha 1905 : FK Jablonec nad Nisou 1:2 (1 : 1)

Branky: 14. Hilál (pen.) – 35. Hollý (Nebyla), 58. Kanakimana (Puškáč)

Bohemians Praha 1905: Soukup – Hůlka (C), Křapka, Hybš – Dostál (6. Ad. Kadlec), Jánoš (66. Hrubý), Ristovski (75. V. Novák), Shejbal (66. Pleštil) – J. Matoušek (75. Zeman), Drchal – Hilál.

FK Jablonec: Hanuš – Martinec, Cedidla, Tekijaški (C) – Čanturišvili, Beran, Nebyla (83. Štěpánek), Hollý (83. Hurtado), Polidar (54. D. Souček) – Kanakimana (68. Suchan), Puškáč (68. Krulich).