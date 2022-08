Co na to říct, trenére? Obrovské zklamání z výsledku. To korespondovalo i s naší hrou. Jsem zklamaný z toho, jak jsme nervózně do zápasu vstoupili. I když jsme se dostali do finální třetiny, byla na nás nervozita hodně vidět. Ukvapeně jsme se zbavovali míčů. První velkou příležitost jsme měli my a nevyžili jsme ji. Bohemce pomohlo, když šla do vedení. My jsme o poločase udělali změnu, do hry jsme dali Pavla Šulce. V druhém poločase jsme se o hodně zvedli.

Jaký moment rozhodl?

Srazila nás fatální chyba, protože druhý gól zlomil celý zápas ve prospěch soupeře. Pak už jsme se nezvedli. Bohemka dala tři branky, dvě byly naše polovlastní, jedna po fatální chybě. Bohužel, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek, když dostáváme takové góly, jaké jsme dnes dostali. Sráží nás to i v přípravě, kdy výkon špatný nemáme, ale chyby, které se stále opakují, tým strašně sráží. Pokud budeme chyby opakovat, budeme jen těžko bodovat.

Jablonec body doma nevybojoval. Bohemka ukázala, že je lepší

Co se stalo, že byli hráči nervózní? Bylo nějaké očekávání, že je tu nový trenér a že všechno bude jinak?

Já jsem se snažil od toho kluky ochránit. Věřil jsem, že to bude OK. Ale na některých hráčích to bylo enormně vidět. Viděl jsem pár jedinců, kteří chtějí hrát. Na některé to všechno působilo moc, jestli nová sezóna, první zápas. Ale přece fotbal nehraju pod strachem. Z toho jsem hodně zklamaný. Někteří hráči, díky té nervozitě, hráli dneska pod svoje možnosti. A to nás dneska ohromně limitovalo. Byli tam asi i tři situace, kdy balón z místa kopeme do autu. To jsou věci, které se v lize stávat nemohou, ty by ligoví fotbalista udělat neměl. Podle mne byla ta nervozita zbytečná.

Co říkáte chybě Považance?

Nechci a nikdy to nedělám, abych házel vinu na jednoho hráče. Je pravda, že jeho výkon měl být lepší, takový, že by ostatní zvedl. Jsem zklamaný ze standardek. My jsme se dva dny v týdnu těm věcem věnovali. A pak kopneme všechny úplně stejně na zadní tyč, nikam. Jsou dvě věci, které nám dneska nešly. Stane se to, viděli jste asi sami Spartu. My jsme chyby udělali, Bohemka je potrestala. Ale nerad bych hodnotil výkon jednotlivce. Určitě měl taky světlé momenty. Dneska tři hráči, Šulc, Houska, Kratochvíl, snesli měřítko, ostatní hráli pod své možnosti.