Nový trenér David Horejš nastoupil k týmu už v závěru předcházející sezóny a užil si s mužstvem boje o body i o nervy. Teď před ním stojí příprava. S jakými pocity do ní půjde? „Jsem rád, že všichni hráči přišli dnes zdraví, připravení a plní elánu. Už mají za s sebou týden individuálního tréninku. Na sezónu se těším. Mám radost, že se nám podařilo mužstvo doplnit. V průběhu tohoto týdne by se k týmu měli ještě nějací hráči připojit. Teď už je na nás, abychom se na sezónu dobře připravili a předváděli dobrý fotbal.“

A jakými hráči chtěl nový kouč mužstvo doplnit? Jeho přání bylo, aby přišli hráči, kteří hru osvěží. „Chtěli jsme hladové hráče, což ti, které jsme přivedli, splňují. Myslím, že v jabloneckém mužstvu je obrovská kvalita. Jsem rád, že se povedlo přivést Pavla Šulce, Matěje Polidara. Ve středu se k nám připojí Venca Sejk a příští týden v pondělí Vlado Jovovič,“ vyjmenoval příchozí trenér.Realizační tým se také do nové sezóny dočkal změn. „S se mnou z Budějovic přišel Honza Kohout a Patrik Macek jako trenér gólmanů. Jsem rád, že mi toto klub umožnil. Potřeboval jsem mít k sobě lidi, které znám. Ale jsem taky rád, že u týmu zůstane Tomáš Čížek, David Skuhravý, maséři, kustod a další.“Jablonečtí odstartovali přípravu pětidenním kondičním soustředěním v domácích Břízkách.

„Pracovat se bude nejen na hřišti, ale zejména v terénu, v horském prostředí poblíž biatlonového a běžeckého areálu. V rámci přípravy v Jablonci odehrajeme také dva zápasy na hřišti ve Vrkoslavicích. V sobotu 2. července proti Bohemians Praha 1905 a o týden později proti FK Varnsdorf. Oba budou začínat v 11 hodin. Také letos nás čeká herní soustředění v zahraničí. Vydáme se opět do Itálie, do městečka Vals v oblasti Gitschberg Jochtal. V Jižním Tyrolsku nás čekají další tři přípravné zápasy a soupeře zveřejníme v týdnu před odjezdem na herní kemp. V Itálii se budeme připravovat od 13. do 23. července. Následující víkend pak už startuje nový ročník FORTUNA:LIGY,“ odkryl tréninkové plány trenér David Horejš.