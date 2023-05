První domácí utkání nadstavby FORTUNA:LIGY na jablonecké Střelnici skončilo remízou 1:1. Jablonec vedl nad Baníkem Ostrava zásluhou Chramostovy penalty, hosté ale vyrovnali šest minut po změně stran. Jablonecký kouč Horejš tentokrát nemohl kromě zraněných hráčů využít služeb vykartovaného záložníka Polidara. V základní sestavě tak dostal od začátku prostor odchovanec Černák, jen na lavičce začínal Jovović.

Jablonec - Ostrava, fanoušci hostů | Video: Josef Březina

Jablonec nakonec remizoval s Baníkem Ostrava 1:1. Ve 13. minutě byl v šanci Tijani, ale nedokázal míč dorazit za Hanuše. Ve 22. minutě pálil Šulc, ale těsně minul branku. Ve 33. minutě Letáček ve vápně svalil soupeře k zemi a penaltu proměnil Jan Chramosta. Ve 37. minutě hlavičkoval Plavšič, ale jeho pokus skončil nad břevnem. Ve 39. minutě zkusil brankáře Jablonce překvapit Miškovič, ale ani on netrefil branku. Baník vstoupil do druhého poločasu aktivně a v 51. minutě vyrovnal Cadu. Obrat mohl vzápětí dokonat Tijani, ale po vysunutí Plavšičem přestřelil. V 59. minutě střílel na přední tyč Považanec, nicméně Letáček Baník podržel. V 85. minutě mohl o vítězství Baníku rozhodnout Robert Miškovič, ale opět těsně minul.

Hostující kouč Pavel Hapal se během zápasu hodně rozčiloval, na pozápasové tiskové konferenci však už byl klidný. „Bylo to bojovné utkání. Vstoupili jsme do něj dobře. Bohužel jsme si během první půle nedokázali vypracovat větší šanci. Škoda té penalty, ale brankáři jí vyčítat nebudu. V druhé půli už to bylo z naší strany o mnoho lepší. Něco jsme si tam už vytvořili, dokázali jsme vyrovnat a měli jsme tam i další nebezpečné centry. Tijany zahodil stoprocentní šanci. Ale remíza je to asi zasloužená. Rvalo se a bojovalo o body,“ konstatoval hostující kouč.

Jablonecký lodivod David Horejš bod ze zápasu s Baníkem Ostrava nakonec bral. „Hrálo se velice dobré utkání, přispěly k tomu oba týmy. Prvních osm minut jsme hráli velmi dobře, byli jsme nebezpeční, přišla z toho pak i penalta. V té fázi jsme byli lepší než Baník. Po změně stran byl zase lepší Baník, my jsme měli problém především v krajních prostorech. Dostali jsme lacinou branku. Poté už byl zápas opatrný, bez vyložené šance na obou stranách. Bod je to asi spravedlivý. Chtěli jsme dnes uspět za tři body, ale stál proti nám velmi dobrý soupeř. Musíme se teď soustředit na další domácí zápas,“ dodal trenér Jablonce.

FK Jablonec - FC Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 35. Chramosta (pen.) – 51. Cadu

Karty: 78. Jovović (JAB) – 90+2. Šehić (OVA)



Držení míče: 56 % : 44 %.

Střely na branku: 4:2. Střely mimo: 7:9. Rohy: 10:3. Ofsajdy: 1:1. Fauly: 11:11.



FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Král, Martinec – D. Souček, Šulc, Hübschman, Považanec, Černák (64. Jovović) – Sejk (90+3. Ikaunieks), Chramosta (84. Patrák).

Náhradníci: Surovčík – Heidenreich, Surzyn, Akpudje.



FC Baník Ostrava: Letáček – Sanneh (84. Jaroň), Bitri, Pojezný, Fleišman – Kaloč – Cadu, Mišković, Buchta (70. Kuzmanović), Plavšić (77. Šehić) – Mu. Tijani (70. Almási).

Náhradníci: M. Hrubý, Laštůvka – Smékal, Svozil, Holaň.



Rozhodčí: Hocek – Paták, Celetka