Dvě kola před koncem základní části FORTUNA:LIGY si Jablonec hodně zkomplikoval situaci po žalostném výkonu a zasloužené porážce v Českých Budějovicích 5:1. Domácí fotbalisté se tak radují z nejvyšší výhry v sezoně, naopak Jablonec kouše nejhorší porážku v letošním ročníku.

České Budějovice - Jablonec 5:1 | Foto: fkjablonec.cz

Trenéru Davidu Horejšovi návrat na jih Čech hodně zhořkl, když jeho Jablonec utrpěl v Českých Budějovicích těžký debakl. Dynamo hrálo opravdu velmi dobře a dařilo se mu i v zakončení. Budějovičtí vyhráli vysoko 5:1 a po sérii porážek se vzdalují sestupové šestnácté příčce. Navíc dohrávali utkání v klidu a za potlesku tribun. Jablonecký lodivod Horejš byl po výkonu svého týmu na jihu Čech hodně zklamaný. Některé hráče prý vůbec nepoznával.

Trenér českobudějovického Dynama Tomáš Zápotočný si užíval nejvyšší výhru v sezoně. „Je to pozitivní. Zvládli jsme jeden z důležitých třech kroků. Moc dobře jsme si uvědomovali, že nás čeká těžký zápas s Jabloncem. Hráči do puntíku splnili, co jsme si řekli. Od prvních minut jsem z hráčů cítil úplně jiné nastavení než třeba s Teplicemi. Dnes jsme se trefili i do sestavy. Pracovali jsme na hlavách hráčů, protože jsme nezvládli předchozí zápasy s Teplicemi a Hradcem. Dnes jsme to korunovali pěti góly. Ale nespadl mi ještě kámen ze srdce, zůstávám nohama na zemi. Věřím, že se stále můžeme vyhnout barážové tabulce, máme to ve svých rukách,“ radoval se kouč Českých Budějovic.

Jabloneckému kouči Davidu Horejšovi návrat na Střelecký ostrov pořádně zhořkl. „Ze začátku jsme tam měli dva náznaky Sejkem a Považancem. Jenže jsme si nepohlídali standardku a prohrávali. Nezachytili jsme začátek zápasu a domácí po vstřeleném gólu ovládli hru. Domácí vedení nakoplo, po třetím gólu už to bylo hodně složité. Některé naše kluky jsem nepoznával. Směrem dozadu to bylo hodně špatné. Nechtěl jsem na hráče po zápase křičet. Nebudu kvůli jednomu zápasu na ně řvát, to není řešení. Musíme se zlepšit. Takovýto výkon mě mrzí. Je potřeba taky říct, že domácí předvedli velmi dobrý výkon. Budějovičtí hráči mají ohromnou kvalitu, já ty hráč znám. Trenéři soupeře to trefili, třeba Adediran nám dělal problémy, totéž i pohyby Hellebranda a Hory. Připravovali jsme se na soupeřovy standardní situace, ale inkasovali jsme z toho tři branky. Je to na zamyšlení,“ dumal jablonecky kouč.

„Domácí vyhráli zcela zaslouženě, byli lepší, jejich touha byla vetší. Proto byl i tak velký rozdíl ve skóre. Naše hra mě zklamala. Domácí šli vyhrát, kdežto my jsme si šli jen zahrát fotbal. Nedovolili bychom si takový zápas podcenit. Budějovice tu porazili Baník, Slavii i Bohemku. Věděli jsme, že nás nečeká lehký souboj. Bylo tu i dost mých známých. Těšil jsem se sem. Někam jsme se v tabulce posunuli, věřili jsme, že tu budeme bodovat pro náš klid. Jenže dneska jsme tu dostali facku. Musíme na to zareagovat a připravit se na středeční utkání s Olomoucí,“ dodal Horejš.

České Budějovice – Jablonec 5:1 (3:0)



Branky: 18. J. Hora I, 21. L. Havel (Čmelík), 45+2. Čmelík, 53. Čoudek (Čmelík), 70. Adediran (Králik) – 59. D. Souček

Karty: 47. Penner (CEB) – 42. Martinec (JAB), 82. Hübschman (JAB). Rozhodčí: Nehasil – L. Matoušek, Hádek. Držení míče: 52 % : 48 %. Střely na branku: 12:7. Střely mimo: 3:2. Rohy: 11:6. Ofsajdy: 1:0. Fauly: 17:9. Diváci: 2895



SK Dynamo Č. Budějovice: Janáček – Čoudek, L. Havel, Králik (C) (71. Broukal) – Čmelík (83. Potočný), J. Hora I, Čavoš, Penner (71. Sluka) – M. Čermák (71. Zajíc), Adediran (79. Mic. Škoda), P. Hellebrand.

Náhradníci: Šípoš – Jak. Matoušek I, Hais, Skovajsa. Trenér: Marek Nikl



FK Jablonec: Hanuš – Heidenreich (46. Surzyn), Král, Martinec (68. Akpudje) – D. Souček, Hübschman (C), Šulc, Považanec (46. Jovović), Polidar (78. Patrák) – Chramosta, Sejk (68. Černák).

Náhradníci: Surovčík – Štěpánek, Ikaunieks, Konda. Trenér: David Horejš