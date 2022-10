Jablonec porazil Zbrojovku 3:1, v poločase na ukazateli svítilo skóre 1:0. V 58. minutě ale vyrovnal Řezníček, jenže tím paradoxně odstartoval brněnskou desetiminutovku hrůzy. Následovala totiž drtivá pasáž Severočechů, kdy se trefili Jovović a v tomto zápase dvougólový Chramosta. Na to už hosté zareagovat nedokázali a na Moravu se vracejí s prázdnou.

„Vstoupili jsme do zápasu dobře, dali jsme na 1:0, ale konec poločasu byl už z naší strany docela pasivní. Hřiště jsme měli roztažené a Brno mělo šance. V první půli jsme zbytečně natahovali hřiště. Středoví hráči pak nestačili vyplňovat prostory. Reagovali jsem střídáním. Potřebovali jsme tomu dát nový impuls, Sejk to rozběhal, Heidenreich musel jít dolů kvůli zdravotním problémům. Surzyn to měl těžké a zastoupil ho velice dobře. Jenže pak se stejně Brnu povedlo vyrovnat. Ale já si vážím toho, jak jsme dokázali reagovat. Začali jsme hrát a hned dali na 2:1 a hru kontrolovali. Jsem rád za to, jak jsme zareagovali. Gól nás nesložil, spíš nakopl,“ zdůraznil jablonecký kouč David Horejš.

„Chystali jsme se na Jablonec, ale nevyšlo to. Těžko se to pak hraje, hráči se dost nadřeli na 1:1. Nebyli jsme produktivní. Vytvořili jsme si dost situací, i tlak do pokutového území, tam se zápasy rozhodují,“ hodnotil porážku kouč Zbrojovky Richard Dostálek.Branky: 17. Chramosta 61. Jovović , 67. Chramosta. Diváků: 2 200.