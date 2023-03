"Spokojenost samozřejmě s výsledkem. Jsem moc rád, že jsme dneska získali velmi důležitý a cenný tři body. Musím říct, že jsme do zápasu dobře vstoupili, měli jsme tam vyloženou šanci Vojtou Patrákem, kterou jsme bohužel neproměnili. Hradec pak z ojedinělé akce šel do vedení. Byla tam pasáž, kdy jsme prohrávali osobní souboje a Hradec měl navrch. V poločase jsme si k tomu něco řekli a hru jsme zpřesnili. První moment byla penalta po kříženém míči za obranu, ale, bohužel, jsme ji neproměnili. Druhý zlomový moment byla červená karta pro brankáře domácích, kdy přišel vlastně dvojí trest a hned po červené kartě jsme zápas dokázali vyrovnat krásnou střelou Honzy Chramosty z trestného kopu. To si myslím, že byl zlomový moment celého utkání. Pak jsme zkušeně hru ovládli a dali další branky. Jsem za to rád, mohli jsme přidat i další góly, ale vážím si toho, jak jsme utkání zvládli. Bylo to se soupeřem, co má obrovskou kvalitu a potvrdili jsme to domácí utkání s Teplicemi."

V momentě, kdy vstoupil do tiskového střediska jablonecký útočník Jan Chramosta, přišla otázka právě na jeho výkon v zápase, kdy vstřelil dvě branky a zapsal si také jednu asistenci. "Útočník je tam od toho, aby dával, jestli máte v zápase 2+1, tak není co dodat. On je teď sice tady s námi, ale před zápasem jsem mu říkal, že by to tady dneska mohl rozhodnout, že je tady doma a zná to tady. A sám říkal, že tady ještě nikdy jako host nedal gól, takže dneska dal dva. Jsme spokojení a bereme tři body, které jsou pro nás hodně cenné. Každý hráč má v týmu svou roli a od útočníka branky čekáte. Minule dal Sejk dva góly, dneska to byl Chramosta. Jsem rád, že jsme produktivní a dáváme branky. A že nám to dneska přineslo tři body," uvedl Horejš.

Jablonec se dnešním vítězstvím posunul do prostřední skupiny FORTUNA:LIGY na průběžné 10. místo v tabulce. Na místě byla otázka, jestli už z toho nejhoršího je Jablonec venku. Trenér však s celým týmem zůstává pevně nohama na zemi a uvědomuje si, že je před námi stále hodně práce. "O tomhle tady nechci vůbec mluvit. Tabulka je hodně vyrovnaná a my nesmíme v ničem polevit. Každý zápas bude nadoraz. Klukům říkám pořád dokola, že nemá cenu řešit ostatní výsledky a dívat se kolem sebe, ale jen sami na sebe. To je pro nás podstatné. Zápas na Spartě jsme nezvládli a domácí nás tam svlékli do naha, ale možná nám ta prohra k něčemu pomohla. Zvládli jsme dva zápasy venku na Baníku a teď tady. Důležité pro nás bude, abychom dokázali body potvrdit doma se Slováckem, to bude těžké utkání. Ve hře je ještě plno bodů a my se musíme na každý zápas připravit a věřit tomu, že jsme schopni výsledkově i herně navázat na povedené výkony. Ale určitě není čas na nějaké uspokojení," řekl trenér Jablonce David Horejš.