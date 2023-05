Jablonec v dalším zápase FORTUNA:LIGY přišel na domácím hřišti, v nastavení, o dva body (2:2) a jistotu prostřední skupiny po 30. kolech. O jeho umístění se tak rozhodne až v posledním kole po zápase na Bohemians.

Trenér Jablonce David Horejš | Foto: fkjablonec.cz

Hodně smutný byl po zápase jablonecký lodivod David Horejš. „Sehráli jsme velice dobrý první poločas, kdy jsme byli hodně aktivní. Z toho pramenily i naše góly, bylo to slušné. Chtěli jsme být dál aktivní a kontrolovat hru. Soupeř už neměl co ztratit. Hosté si poté vytvořili územní tlak. Přišel nešťastný moment a penalta. Byla tam z naší strany pak vysoká nervozita. Nedokázali jsme totiž hrát v bezpečných prostorech. Bohužel, soupeř srovnal v 94. minutě. Takový momenty fotbal, bohužel, přináší. Měli jsme to uhrát na levé straně, bohužel jsme tam zazmatkovali. Bylo to z posledního nákopu. Došlo k protečování a odrazilo se to k Benešovi,“ komentoval rozhodující moment trenér Jablonce. K vývoji v tabulce pak poznamenal. „Furt to máme ve svých rukách. Chtěli jsme si vytvořit dnes jistotu, byli jsme k tomu blízko. Bohužel, musíme se teď zmobilizovat a zvládnout to,“ dodal Horejš. Jediný, kdo může v tabulce náš tým srazit do skupiny o sestup,jsou České Budějovice.

Trenér Olomouce Václav Jílek přiznal, že prožíval další infarktový zápas. „Nevím, jestli mám vůbec hodnotit první poločas. Vstoupili jsme do toho identicky jako s Teplicemi. Říkal jsem si, jestli je tohle vůbec normální, prostě případ na Chocholouška. K tomu přišla chyba gólmana Macíka. Oba týmy věděly o co hrají. Jenže přišla naše chyba a vedení Jablonce. Námi to otřáslo, ztratili jsme přesnost a kvalitu. Jablonec přidal druhý gól. Poločas byl pak zásadní. Změnili jsme rozestavení, přidali jsme druhého útočníka. Brankových příležitostí nebylo tolik. Jablonec kouskoval hru. Zásadní byla branka z penalty. Závěr jsme hráli vabank, dopředu šel i Víťa Beneš. Bylo to štěstí. Propadlo to k nám a vyrovnali jsme. Za pasivitu Jablonce v druhé půli jsme si bod zasloužili,“ byl potěšený kouč Sigmy.